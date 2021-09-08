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建議執政黨推動北北基合併 謝國樑：不分藍綠都會支持

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
建議執政黨推動北北基合併，謝國樑：不分藍綠都會支持。圖／謝國樑辦公室提供
建議執政黨推動北北基合併，謝國樑：不分藍綠都會支持。圖／謝國樑辦公室提供

最近因為新竹市長林智堅拋出新竹縣市合併的主張，國民黨前立委謝國樑今天指出，他想推動北北基合併，是基於對基隆的發展，對市民的福祉，以及對台灣的區域發展，可以完善台灣的首都圈，相信這個想法是超越個人利益，也不分藍綠都能支持的主張，希望執政的民進黨，能正視這問題。

謝國樑說，基隆併入台北或新北，或是規劃成北北基生活圈，這是他十多年前的從政主張，也認為這才是基隆的出路，基隆擁有得天獨厚的海港資源，也是合併後的北北基能躍升國際大城的最後一塊拼圖。

謝國樑表示，不管是新竹縣、市合併，還是北北基合併，背後牽動的核心問題都是在資源分配，眼看著2010年直轄市改制與縣市合併造成的城鄉差距Ｍ型化的問題，日益惡化且未見改善，他覺得中央政府有必要針對台灣的國土規劃與行政區劃進行通盤檢討，財政畫分也要同步進行。

「這已經不是地方發展受阻的問題了，也同樣是台灣發展面臨的困境，不合時宜的行政區劃，導致地方政府為了各自的人民在向中央搶人、搶錢、搶資源的軍備競賽」，謝國樑指這對台灣來說，已經是刻不容緩的事情。

他說，當時馬政府推動國土規劃與行政區劃，最後的結果與他預期的有落差，新北市升格為直轄市後，他就非常擔心基隆的發展，多次呼籲基隆應併入直轄市，當年他也推動新北市、台北市、基隆市合併的立法，推動不順遂，深覺對市民有愧，至今仍有遺憾。

基隆市長林右昌呼籲執政的中央政府，應該對國家的國土規劃有更高的整體思維，謝認為與他的想法不謀而合，具體作為可以再討論。

建議執政黨推動北北基合併，謝國樑：不分藍綠都會支持。圖／謝國樑辦公室提供
建議執政黨推動北北基合併，謝國樑：不分藍綠都會支持。圖／謝國樑辦公室提供

基隆 謝國樑

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