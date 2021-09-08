快訊

直播／幼兒園群聚確診Delta！內用、公有場館將關閉 侯友宜說明

台大麻醉護為「國內首起莫德納突破性感染」 院內千人篩檢陰性

促轉會建議中正紀念堂移除蔣中正銅像 文化部回應了

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
促轉會今公布「中正紀念堂園區轉型方案」，未來中正紀念堂將轉型成反省威權的歷史公園，並建議移除蔣中正銅像，預計年底前研擬相關法案配套、明年度上半年提出細節。本報資料照片
促轉會今公布「中正紀念堂園區轉型方案」，未來中正紀念堂將轉型成反省威權的歷史公園，並建議移除蔣中正銅像，預計年底前研擬相關法案配套、明年度上半年提出細節。本報資料照片

促轉會今公布「中正紀念堂園區轉型方案」，未來中正紀念堂將轉型成反省威權的歷史公園，並建議移除蔣中正銅像，預計年底前研擬相關法案配套、明年度上半年提出細節。對此，文化部表示，尊重促轉會建議，並將配合整體政策方向辦理。

促轉會於2018年通過「中正紀念堂轉型原則建議」，提供文化部參考辦理，綜整各界社會意見後，今正式公布「中正紀念堂園區轉型方案」，處置方向包括移除大廳蔣中正銅像、改造堂體功能及外觀，以及破除園區整體崇拜軸線。

促轉會進一步指出，移除堂體4樓大廳的蔣中正銅像，為園區轉型的首要目標，移除得確立自由民主憲政秩序、否定威權統治的合法性，同時記取侵害人權事件的歷史教訓，具指標性意義。至於移除後如何處置銅像，目前則尚未做討論。

對此，文化部表示，文化部自2017年起展開中正紀念堂轉型社會討論工作，2020年起，亦結合相關部會及民間團體，逐步在中正紀念堂展開階段性轉型工作，如辦理人權主題常設展及工作坊、導覽摺頁改版、多元史觀導覽、政治受難者藝術創作展、籌劃檔案史料展等。

至於有關促轉會所提建議，需依促轉條例第11條規定辦理，文化部原則尊重，並將配合依整體政策方向辦理。

中正紀念堂 促轉會 文化部

延伸閱讀

促轉會建議拆蔣中正銅像 陳玉珍：李登輝紀念館給蓋？

文資保護與威權移除起衝突？促轉會：蔣中正銅像非文資

國民黨團批人權會是「花瓶」 民進黨團：最沒資格批評

提中正紀念堂轉型方案 促轉會：擬移除蔣中正銅像

相關新聞

新竹縣市合併升格發酵 竹市議長：不要量身訂做

新竹縣市合併升格第七都議題持續發酵，民進黨立院黨團總召柯建銘昨說，只要推動修法，2022年選舉前完成也有可能，但引來因人...

縣市合併議題 立委陳明文：全國一致行政區劃是關鍵

近日，新竹市長林智堅拋出「大新竹合併」議題，希望新竹縣市合併升格，成為第7個直轄市，或是第七都，可以分享70%中央統籌分...

新竹縣市合併？陳明文：不認同為單一縣市修法

新竹市長林智堅拋出新竹縣市合併升格，尋求府院黨支持，也獲得民進黨團立法院黨團總召柯建銘支持拋出修地制法，但英系立委「掌門...

幼兒園群聚案 洪申翰籲新北邀王必勝協助抗疫

新北幼兒園群聚案恐為Delta變異株。民進黨立法院黨團書副書記長洪申翰今天說，面對Delta變異株，重點是做好疫調與列管...

建議執政黨推動北北基合併 謝國樑：不分藍綠都會支持

最近因為新竹市長林智堅拋出新竹縣市合併的主張，國民黨前立委謝國樑今天指出，他想推動北北基合併，是基於對基隆的發展，對市民...

促轉會建議中正紀念堂移除蔣中正銅像 文化部回應了

促轉會今公布「中正紀念堂園區轉型方案」，未來中正紀念堂將轉型成反省威權的歷史公園，並建議移除蔣中正銅像，預計年底前研擬相...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。