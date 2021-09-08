促轉會建議中正紀念堂移除蔣中正銅像 文化部回應了

促轉會今公布「中正紀念堂園區轉型方案」，未來中正紀念堂將轉型成反省威權的歷史公園，並建議移除蔣中正銅像，預計年底前研擬相關法案配套、明年度上半年提出細節。對此，文化部表示，尊重促轉會建議，並將配合整體政策方向辦理。

促轉會於2018年通過「中正紀念堂轉型原則建議」，提供文化部參考辦理，綜整各界社會意見後，今正式公布「中正紀念堂園區轉型方案」，處置方向包括移除大廳蔣中正銅像、改造堂體功能及外觀，以及破除園區整體崇拜軸線。

促轉會進一步指出，移除堂體4樓大廳的蔣中正銅像，為園區轉型的首要目標，移除得確立自由民主憲政秩序、否定威權統治的合法性，同時記取侵害人權事件的歷史教訓，具指標性意義。至於移除後如何處置銅像，目前則尚未做討論。

對此，文化部表示，文化部自2017年起展開中正紀念堂轉型社會討論工作，2020年起，亦結合相關部會及民間團體，逐步在中正紀念堂展開階段性轉型工作，如辦理人權主題常設展及工作坊、導覽摺頁改版、多元史觀導覽、政治受難者藝術創作展、籌劃檔案史料展等。

至於有關促轉會所提建議，需依促轉條例第11條規定辦理，文化部原則尊重，並將配合依整體政策方向辦理。