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今日傳50例確診？ 指揮中心駁斥「謠言」

朱立倫回應美國線民：AIT找過就是 那立委和縣市長都是

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨前主席朱立倫。本報資料照片
國民黨前主席朱立倫。本報資料照片

國民黨主席候選人張亞中針對台灣維基解密指「朱立倫是美國線民」，多次要求朱立倫說清楚，強調這是國家忠誠問題。朱立倫中午接受廣播主持人董智森訪問表示，這是沒常識的攻擊，如果AIT處長找過就叫做線民，那全台灣的立委、縣市長都是線民了。

朱立倫說，最近為了選舉，網路上有人惡意冠他是「美國線人」或「美國線民」，台灣是民主社會，網路的惡意攻擊，沒有常識的事情太多了。而且指控他的理由是AIT處長常常找他還有立委們，全台灣每一個立委每一個縣市長，哪有一個AIT處長沒找過的？

朱立倫強調，如果找過就叫做線民，那全台灣的立委、縣市長都是線民嘛，這是沒有常識、荒謬的做法。

朱立倫說，被綠營打他已經習慣了，但自己人隨便亂扣帽子真是大可不必，「我都不會去攻擊任何一個黨內同志」。朱立倫開玩笑對著董智森說，「小董你也認識很多美國人，你也美國線民喔？」

朱立倫 AIT

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