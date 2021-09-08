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文資保護與威權移除起衝突？促轉會：蔣中正銅像非文資

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
中正紀念堂蔣中正銅像。本報資料照片
中正紀念堂蔣中正銅像。本報資料照片

促轉會今公布「中正紀念堂園區轉型方案」，並建議計劃將蔣中正銅像移除。不過是否有文資保護的衝突，促轉會指出，經了解，蔣中正銅像不具有文資身份，不過將討論是否有相關法制配套，以解決文資保護與威權象徵移除之間的矛盾。

促轉會於2018年通過「中正紀念堂轉型原則建議」，提供文化部參考辦理，並在綜整歷來各界社會意見，在今年9月1日確認，提出「中正紀念堂園區轉型方案」的規劃構想。

促轉會目前計劃兩大轉型方向，包括改造威權空間，和重構紀念敘事，並規劃三大處置措施，包括大廳銅像移除、堂體功能及外觀應予以改造，以及園區整體崇拜軸線應予破除。

促轉會表示，堂體四樓大廳的蔣中正銅像為全國最大的威權象徵塑像，移除得確立自由民主憲政秩序、否定威權統治的合法性，同時記取侵害人權事件的歷史教訓，具指標性意義。

對於蔣中正銅像疑為文資保護古蹟，促轉會代理主委葉虹靈指出，與文化部文資局了解之後，解釋認定銅像並非指定古蹟的主體，不具有文資身份；在指定國定古蹟的清冊中，未列蔣中正的銅像。

不過葉虹靈也說，由於中正紀念堂堂體、大道等都屬於古蹟，未來在移動銅像的過程中勢必會碰到文資保護與威權象徵移除之間的衝突。促轉會也詢問過去匾額更換時的情況，得知都必須詢問相關專家，如何不破壞古蹟。

她指出，移除蔣中正銅像不可能用手把它搬走，一定要用到機具，可能影響到周遭，在堂體、地板、階梯皆屬古蹟的情況下，未來移除的相關計劃都一定要提報文資審議委員會，也要研究法制上有無相關配套，去解決兩者之間的矛盾，這是下半年討論法制研擬時要同步思考，以及與機關討論的部分。

至於未來中正紀念堂將用作什麼用途，促轉會指出，歷來收集的意見五花八門，包括民主人權紀念空間、藝文中心、NGO大樓、國宅、博物館、立法院、文化部等，未來改名的部分將視最終用途而定。

促轉會 國定古蹟 蔣中正

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