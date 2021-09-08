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今日傳50例確診？ 指揮中心駁斥「謠言」

英系再發聲明中央速補助基層診所 醫師：感謝相挺

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
英系掌門、嘉義縣立委陳明文臉書聲明，呼籲中央速撥補助協助基層診所。記者魯永明／翻攝
英系掌門、嘉義縣立委陳明文臉書聲明，呼籲中央速撥補助協助基層診所。記者魯永明／翻攝

新冠疫情5月爆發本土疫情至今，波及基層診所，嘉義縣有3間放無薪假及歇業，診所配合施打疫苗，行政費還未核撥；英系掌門、嘉義縣立委陳明文臉書聲明，呼籲中央速撥補助協助基層診所；嘉義縣醫師公會理事長徐超群對立委相挺表示感謝。

陳明文說，在這次全民對抗疫情的過程中，基層診所的醫護人員，不論在防疫通報、協助篩檢、疫苗接種的工作上，都無怨無悔、功不可沒！但另一方面，疫情爆發以來，基層診所業績直線下滑，有的已經撐不下去，急需政府的紓困協助。

為感謝基層診所醫師協助疫苗接種，指揮中心7月22日宣布，行政費調升至100元，並依施打人數給予獎勵費，希望有助於補貼不收取掛號費的損失。此項政策，也得到立法院不分黨派立委的支持與肯定！

然而，由於相關造冊、行政流程、會計作業等因素，使得相關的撥款工作，受到拖延、緩不濟急，甚至造成不少診所的經營困難、停診歇業！對此，陳明文說，「我們呼籲衛福部速撥行政費、獎勵金給基層診所，因為這不僅是政府對醫護承諾的積極兌現，更是幫助基層診所度過難關，讓他們能夠繼續留在防疫戰場的必要作為。」

徐超群說，疫情持續，民眾防疫戴口罩、勤洗手，公衛做得好，感冒患者減少，對耳鼻喉科、小兒科影響大，收入減，負擔加重，診所配合打疫苗還要自購1cc空針，增加支出，配合疫苗施打撥款太慢，感謝立委相挺，另對疫情收入減少診所，希望比照降載醫院補貼，紓困診所。

疫情 疫苗 嘉義

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