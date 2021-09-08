升格大新竹林智堅有望再戰？ 高虹安反對：8年就是8年

新竹市長林智堅拋出縣市合併議題，期盼升格大新竹成為台灣第七都，民進黨團立法院總召柯建銘也透露，只要修地制法，可能趕得上2022年選舉前完成升格，屆時林智堅、新竹縣長楊文科等人都可以選。對此，考慮參選明年新竹市長的民眾黨立委高虹安今表示，應將升格前首長任期也納入升格區域首長的連任限制，「讓8年就是8年」。

高虹安指出，提出新竹縣市合併概念討論很好，但不該因人設事、量身訂做。升格目的應該是爭取資源，讓大新竹有更好更均衡的發展，而不是為了延長政治人物的生命，「新竹縣市本來就是同一個生活圈，我並不反對調整，但在實質政策上要有突破性作為，不是直轄市化」。

高虹安也舉例，台中縣市、高雄縣市等合併後的偏鄉資源問題並沒有解決，國家應該以國土資源、財政、預算、教育、水資源、社會福利等分配及執行面全面考量。「合併是好事，合併後的政策牛肉要讓人民知道」。

高虹安表示，若要修地方制度法以利合併升格，也應配合修訂行政首長任期條款，將升格前之首長任期也納入第一任和第二任升格區域首長的連任限制，讓8年就是8年，當初這樣的設計就是希望「讓治理同一地區的地方首長可以適度輪替」，這個精神仍應設法貫穿於整個地方自治制度中。