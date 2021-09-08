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預防性停課沒有防疫津貼 國民黨團籲：政府應一致補助

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
Delta變種病毒侵台，讓部分幼兒園預防性停課。立院國民黨團副書記長萬美玲今表示，居家隔離者或陪同幼兒隔離者有1000元津貼補助，但預防性隔離者與陪同者卻只能請防疫照顧假，沒薪資，又沒津貼，要求一致補助。記者周志豪／攝影
Delta變種病毒侵台，讓部分幼兒園預防性停課。立院國民黨團副書記長萬美玲今表示，居家隔離者或陪同幼兒隔離者有1000元津貼補助，但預防性隔離者與陪同者卻只能請防疫照顧假，沒薪資，又沒津貼，要求一致補助。記者周志豪／攝影

Delta變種病毒侵台，讓部分幼兒園預防性停課。立院國民黨團副書記長萬美玲今表示，居家隔離者或陪同幼兒隔離者有1000元津貼補助，但預防性隔離者與陪同者卻只能請防疫照顧假，沒薪資，又沒津貼，要求一致補助。

萬美玲更提到，當前六都財力不一致，不同縣市有不同的補助加碼，「這也不公平」，孩子與家長都是一樣的，面對一樣的事件，補助中央應該統一，縣市政府財力不足時，應做「齊頭式平等」發放。

萬美玲說，中央教育部與地方這次津貼補助很混亂，有的收到居家隔離通知書就有、防疫照顧假也有補助，停課在家就沒有，希望這一次居假隔離或預防性隔離補助一致，配合停課學童按天數可給予相應補助，預算在紓困預算中核實編列。

新冠疫情也衝擊觀光業，國民黨團總召費鴻泰表示，觀光客來台人數銳減，觀光業就業員工2019年1至7月有近700萬人，去年同期剩137萬人，今年1至7月剩8.2萬人，產值也由近2300億元，現只剩26億元，觀光業營運成本要補貼。

萬美玲說，2019年至今，來台旅客人次雪崩式下滑，從1186萬人次，現在只剩8.2萬人次，其中可能還包含商務、探親，減了99%，產值也減少99%，所有觀光產業坐以待斃，政府要想辦法幫忙與照顧，不能讓觀光產業就此沒落關閉。

萬美玲表示，當前疫情超乎想像，現在Delta變種病毒已攻到家門口，政府應幫助觀光業，否則倒閉後，造成家庭經濟衝擊，衍生的惡性循環難以想像，當回到正常生活，這些產業要再起來也會很困難。

停課 防疫照顧假 疫情

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