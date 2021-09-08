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國民黨團批人權會是「花瓶」 民進黨團：最沒資格批評

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民進黨團線上記者會。圖／取自直播
民進黨團線上記者會。圖／取自直播

國民黨立法院黨團今開記者會批評，行政院編列數位發展部籌備處的4千多萬預算未審先編不守法，以及監院人權會編列預算辦理研討會、會勘等活動，是「人權花瓶」，民進黨立法院黨團指出，數位發展部籌備處預算「合情合理合法」，有其必要性；另外國民黨曾是獨裁政府執政黨，是人權劊子手，最沒資格提人權改善。

黨團書記長蔡適應說，下個世代競爭過程，數位發展是重要的事情，所以行政院整合起來成立數位發展部，上會期也完成委員會審查，正待朝野協商之後三讀通過，因此行政院編列數位發展部籌備處相關預算合理、合理、合法，若這會期通過預算，卻沒相關籌備經費，難道數位發展部要延宕一年才要開始作業嗎？

至於國民黨批評監察院人權會是「人權花瓶」，蔡適應指出，人權花瓶這句話太沈重，不要忘記威權時代最大問題是人權被漠視，威權時代獨裁政府就是人權劊子手，大家心知肚明當時誰是執政黨，任何人都可以提人權議題改善，但當時獨裁政府的執政黨最沒資格提人權改善。現在是民主時代，國民黨認為人權相關預算有更多討論，歡迎在行政院長蘇貞昌上台報告就教。

人權 數位發展部 行政院

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