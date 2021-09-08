再槓朱立倫避答美國線民質疑 張亞中：這國家忠誠問題

國民黨主席候選人張亞中上午接受「千秋萬事」廣播節目專訪，再度槓上對手朱立倫未對維基解密指「朱立倫是美國線民」內容釋疑。張強調，這不是攻擊，而是請朱講清楚；當一個政治人物的忠誠都被國家懷疑了，在歐洲發生的話，不要說是選舉，「你的政治生命就結束了」。

張亞中坦言，他對其他候選人在電視政見會的表現有意見。他們就是很傳統的告訴大家可以贏得2022和2024，但把時間調回四年前，完全都是一樣，但4年後國民黨真的是這樣嗎？國民黨的心態要改變，不是天天說想贏，而是要如何讓台灣變得更好，能夠享受到和平的紅利。

張亞中更點名朱立倫，表示當天詢問朱立倫「是不是美國的線民」，但未獲得回應。他強調，這是一個公益的問題，他是好意請朱立倫講清楚，並非攻擊，假如這種事情發生在歐洲，民主國家會要求講清楚，「不要說選舉，你的政治生命就結束了」。

張亞中說，朱立倫不講清楚，北京的政治人物怎麼看朱？民進黨的政治人物怎麼看朱？他提醒，線在民進黨還沒有真正開始攻擊朱立倫，如果朱真的變成黨主席以後，民進黨真的發動攻擊朱要怎麼辦？

張亞中強調，今天不是他懷疑朱立倫，而是台灣維機解密的報告懷疑朱立倫，「在台灣方面的112篇報告中，朱立倫就占6篇，全部的對話紀錄都被實況錄音和打成逐字稿」。這是很嚴重的事情，楊甦棣（AIT前處長）是不是虛報電報？AIT是不是虛報公文？維機解密是不是造假？朱要講清楚。

張亞中說，要朱立倫講清楚維機解密的內容絕對不是黨內攻擊，而是國家忠誠的問題；如果一個政治人物的忠誠都被國家懷疑了，是不是要出來解釋？但朱立倫根本沒有解釋。