日防衛副大臣：台海和平穩定 日本視為「自己的事」

日本防衛副大臣中山泰秀今天透過視訊演說指出，台灣與日本的距離就像鼻尖與嘴巴，日本會把台灣的和平穩定，當成自己的事。

日本自民黨外交部會會長、參議員佐藤正久則說，中國大陸國家主席習近平可能在2022年至2027年攻台，對日本來說，有危機感與急迫性；台海的和平穩定對日本、美國一樣重要，在外交、防衛等各方面合作，是非常重要的。

8月底，佐藤正久、國防部會會長眾議員大塚拓，與民進黨立委羅致政及蔡適應，線上討論外交、國防安全等議題，被稱為「台日2+2對話」；國策研究院8日舉辦「台日2+2對話與台日中三角關係」座談會，中山泰秀、佐藤正久皆視訊參與，兩人以日文致詞，由主辦單位翻譯，但翻譯並不完整。

中山泰秀致詞時，強調自己是以日本眾議員身分參加此座談會，他提出兩個重點，第一是台日距離非常近，日本非常關切台灣議題，「不可能當成別人的事情」；第二，日本將面臨選舉，台灣議題會是很重要的話題。

中山泰秀並表示，美國拜登政府從阿富汗撤軍，其中一個原因是為維持亞太地區穩定，把軍事力量集中在亞太地區；他認為，現在台海地區的安全穩定，不僅日本、美國關注，也受其他國家重視，各國必須意識到台灣的重要性。

中山泰秀感謝台灣，每當日本有難時，台灣都伸出援手，他也希望未來能發展更深入的交流，若能在網路安全方面進一步合作，將能推進雙邊關係。

佐藤正久則談及更多面向，包括中國大陸在區域的擴張，中國大陸國家主席習近平處理台灣事務的時間點，台日的情報分享，日本支持台灣參與國際，以及台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」等議題。

佐藤正久指出，台海有事時，預計俄羅斯與北韓會連動，與中國大陸合作分散美日軍勢力，所以台灣方面也要想辦法分散對方軍力；基於這樣的考量，美日印澳「四方安全對話」在台海議題上，應更緊密連結。

另外，他提到台灣爭取加入CPTPP，希望台灣能在內部獲得支持後，再由日本等其它會員國支持台灣。