不只大新竹、大嘉義 綠委喊台灣「全直轄化」

新竹市長林智堅提出縣市合併議題，其中新竹縣市及嘉義縣市是否合併成「大新竹」、「大嘉義」，引發各界討論。民進黨立委鄭運鵬今也在臉書表示，「台灣已經可以全直轄化」，一起升格，預算使用、行政效率和政風都會完全不一樣。

對於林智堅的倡議，鄭運鵬稱讚「有治理格局、不為個人或政黨選舉利害考量的地方首長才能發揮的影響力」，還可連任一屆新竹縣長楊文科也表達支持，如果真能加快腳步在2022大選前合併完成，相信對台灣地方治理的改革，會是很重要的里程碑。

鄭運鵬也提出對於國土規劃、地方治理的主張，台灣小國寡民，已經從二個直轄市升格到六個直轄市，人口佔比70%以上，三級產業的分布、以及全國都市化的程度來評估，「合併」和「升格」未必是要強迫合在一起的概念。

鄭運鵬認為，「台灣已經可以全直轄化」，立法院和行政院更應該思考，藉由這一波台灣產業再度起飛的經濟格局，稅收規模不會是中央考量地方能否升格的財政緊箍咒，一鼓作氣全直轄化，把中央地方財政劃分做單一制度調整，中央讓利比例降低、地方得利比例增加，權力財政都下放，這才是治本之道。