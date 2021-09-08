立院將開議 國民黨團點名4筆共2.68億元預算浪費公帑

疫情再起，新北市幼兒園傳播鏈延燒，基層診所承擔第一線壓力，但是衞福部積欠診所協助施打疫苗的補助費已經超過兩個多月，從數萬、數十萬到數百萬元不等，等不到疫苗補助，卻只等到農委會為了挺花農送來的花，令診所哭笑不得，在野黨立委批評病毒果然跑到比公文快。英系立委今天（8日）再次聯合發聲，呼籲衛福部速撥行政費及獎勵金給基層診所，這是英系立委繼上次要求BNT先給年輕人打之後，再次集體出手向政院喊話，也凸顯黨政關係長期溝通不良。

2021-09-08 12:05