立院將開議 國民黨團點名4筆共2.68億元預算浪費公帑
立法院可望下周五開議，新會期將審議明年度中央政府總預算案。國民黨團總召費鴻泰上午點名包含數位發展部籌備、法官法宣傳、監察院人權委員會與延任的促轉會等4筆預算，共約2.68億元涉及浮編，要求政院檢討。
費鴻泰表示，行政院擬成立數位發展部，但立法院尚未通過組織法，行政院明年就先編4100萬做籌備工作，已涉違法編列預算，要求行政院守法、合法的改以可用於新增事務或機關的第二預備金支應，收回籌備處預算。
此外，費鴻泰質疑，民進黨政府為宣傳法官法，今年編1.2億元，明年又編8400萬，到底要做到什麼宣傳？當前疫苗、振興與救助為重，錢應該省一點用，8400萬可以救活很多人，國民黨團至少要砍一半。
費鴻泰更點名，監察院人權委員會明年編列1.39億元預算，但綜觀去年會務工作，只做34項活動，其中包含來立院接受質詢、配合辦研討會、座談會與會勘，這些活動要花什麼錢？民進黨政府不是要廢監院，怎還增加預算？浪費公帑。
費鴻泰也提到，再度延長任期的促轉會明年又編了5個月預算，其中政務官人事費370多萬，平均一個月薪水近15萬，養這些肥貓幹什麼？也是浪費公帑，總統府與五院應想想這些錢能救活多少人。
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