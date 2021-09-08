新北幼兒園感染 民進黨團：希望侯友宜邀請王必勝進駐
新北市幼兒園爆發群聚感染，衛福部長陳時中透露有相當高機率是Delta病毒，民進黨立法院黨團今指出，希望新北市邀請醫福會執行長王必勝進駐，中央地方共同對抗病毒，市長侯友宜一定要多加油，多多跟中央合作，不要耍鍋、互相指責等都不是正確方法。
黨團副書記長洪申翰指出，過去兩、三個月時間確實有幾波來面對Delta病毒經驗，包括之前屏東和近期桃園機師狀況，而王必勝執行長說的，面對Delta病毒重要的部分就是疫調、匡列、隔離和篩檢這幾個步驟，要做到確實、扎實。
洪申翰說，關於Delta列管人數包括採檢、隔離，桃園機師事件列管人數2800多人、屏東1萬4千人，新北市321人，數量較少，面對Delta要做到列管擴大確實，希望中央跟地方緊密合作，而不是互相耍鍋，希望接下來侯市長不要再重蹈，過去六、七月雙北在疫調隔離上有不確實狀況。
洪申翰說，甚至更希望比照桃園、屏東做法，邀請王必勝進駐，才能落實所謂中央地方緊密共抗對抗病毒的合作關係。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言