快訊

幼兒園群聚板橋社區確診6人 侯友宜：即刻全面清空大樓

獨／幼兒園群聚案延燒 里長證實篩檢隊進駐板橋近千人社區

新北幼兒園感染 民進黨團：希望侯友宜邀請王必勝進駐

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民進黨團線上記者會。圖／取自直播
民進黨團線上記者會。圖／取自直播

新北市幼兒園爆發群聚感染，衛福部長陳時中透露有相當高機率是Delta病毒，民進黨立法院黨團今指出，希望新北市邀請醫福會執行長王必勝進駐，中央地方共同對抗病毒，市長侯友宜一定要多加油，多多跟中央合作，不要耍鍋、互相指責等都不是正確方法。

黨團副書記長洪申翰指出，過去兩、三個月時間確實有幾波來面對Delta病毒經驗，包括之前屏東和近期桃園機師狀況，而王必勝執行長說的，面對Delta病毒重要的部分就是疫調、匡列、隔離和篩檢這幾個步驟，要做到確實、扎實。

洪申翰說，關於Delta列管人數包括採檢、隔離，桃園機師事件列管人數2800多人、屏東1萬4千人，新北市321人，數量較少，面對Delta要做到列管擴大確實，希望中央跟地方緊密合作，而不是互相耍鍋，希望接下來侯市長不要再重蹈，過去六、七月雙北在疫調隔離上有不確實狀況。

洪申翰說，甚至更希望比照桃園、屏東做法，邀請王必勝進駐，才能落實所謂中央地方緊密共抗對抗病毒的合作關係。

桃園 屏東

延伸閱讀

國軍持續支援防疫工作 侯友宜贈秋節慰勞金予7駐地部隊

迎戰Delta！侯友宜邀新北18家醫院 3天內開出652病床

新北幼兒園群聚再增2幼兒3家長確診 侯友宜：若為Delta內用一律取消

高中生染疫全校PCR 家長怒嗆：桃園市長不用來嗎

相關新聞

診所苦等補助卻等到花…英系立委看不下 曝中央大問題

疫情再起，新北市幼兒園傳播鏈延燒，基層診所承擔第一線壓力，但是衞福部積欠診所協助施打疫苗的補助費已經超過兩個多月，從數萬、數十萬到數百萬元不等，等不到疫苗補助，卻只等到農委會為了挺花農送來的花，令診所哭笑不得，在野黨立委批評病毒果然跑到比公文快。英系立委今天（8日）再次聯合發聲，呼籲衛福部速撥行政費及獎勵金給基層診所，這是英系立委繼上次要求BNT先給年輕人打之後，再次集體出手向政院喊話，也凸顯黨政關係長期溝通不良。

【午間快報】幼兒園延燒篩檢隊進駐板橋近千人社區／璨樹颱風變強變快

•新北出現幼兒園群聚案例，板橋幼兒園群聚案有15例，再加上老師的丈夫1例共16例，今天將再新增3名案例，其中幼童案16145的父親是埃及人，8月才剛從埃及返國，檢疫期間為陰性，送採檢為陽性Ct值37.87，中央將於今天把該案列為境外移入個案；另外與1名父親同棟的社區台大麻醉女護理師也確診Ct值約38；還有名正在隔離中家屬也確診。當地里長證實昨晚篩檢隊緊急進駐，該社區大樓共有近千人居住。

立院將開議 國民黨團點名4筆共2.68億元預算浪費公帑

立法院可望下周五開議，新會期將審議明年度中央政府總預算案。國民黨團總召費鴻泰上午點名包含數位發展部籌備、法官法宣傳、監察...

Delta攻破城牆…中央、雙北防疫各自為政 同島一命只是口號

新北市幼兒園群聚感染事件，已累積15名確診者，病毒基因定序今天下午出爐，疑似是被視為「大魔王」的Delta變異株。面對病毒來襲，中央與地方的警戒程度有別，已是大台北生活圈的雙北，更連停課標準都不同調。病毒不分顏色、政黨，唯有拋下各自的本位主義，才能齊心迎敵，合作打好艱困的防疫戰。...

新北幼兒園感染 民進黨團：希望侯友宜邀請王必勝進駐

新北市幼兒園爆發群聚感染，衛福部長陳時中透露有相當高機率是Delta病毒，民進黨立法院黨團今指出，希望新北市邀請醫福會執...

反對高鐵宜蘭四城站不分政黨派系 為何意外團結了藍綠白？

高鐵延伸到宜蘭的停靠站址要設在哪裡？最近成為熱門話題。自從交通部8月19日到宜蘭進行簡報，評估列出「四城站」多項優勢，這個幾乎很少被討論的站突然大爆冷門，地方反彈批評聲浪不斷，形成一股主流民意：「只要不在四城站，宜蘭站或縣政中心站都可以」，而且這樣的聲音不分政黨派系，意外團結了藍綠白。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。