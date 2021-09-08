新北幼兒園感染 民進黨團：希望侯友宜邀請王必勝進駐

新北市幼兒園爆發群聚感染，衛福部長陳時中透露有相當高機率是Delta病毒，民進黨立法院黨團今指出，希望新北市邀請醫福會執行長王必勝進駐，中央地方共同對抗病毒，市長侯友宜一定要多加油，多多跟中央合作，不要耍鍋、互相指責等都不是正確方法。

黨團副書記長洪申翰指出，過去兩、三個月時間確實有幾波來面對Delta病毒經驗，包括之前屏東和近期桃園機師狀況，而王必勝執行長說的，面對Delta病毒重要的部分就是疫調、匡列、隔離和篩檢這幾個步驟，要做到確實、扎實。

洪申翰說，關於Delta列管人數包括採檢、隔離，桃園機師事件列管人數2800多人、屏東1萬4千人，新北市321人，數量較少，面對Delta要做到列管擴大確實，希望中央跟地方緊密合作，而不是互相耍鍋，希望接下來侯市長不要再重蹈，過去六、七月雙北在疫調隔離上有不確實狀況。

洪申翰說，甚至更希望比照桃園、屏東做法，邀請王必勝進駐，才能落實所謂中央地方緊密共抗對抗病毒的合作關係。