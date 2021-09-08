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提中正紀念堂轉型方案 促轉會：擬移除蔣中正銅像

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
中正紀念堂。本報資料照片
中正紀念堂。本報資料照片

促轉會今公布「中正紀念堂園區轉型方案」，盼未來能轉型為反省威權的歷史公園，並建議計劃將蔣中正銅像移除，年底前將研擬相關法案配套等，預計明年度上半年提出轉型方案細節，並將完善後的方案成果，納入促轉會任務總結報告，提交行政院。

促轉會於2018年通過「中正紀念堂轉型原則建議」，提供文化部參考辦理，並在綜整歷來各界社會意見，在今年9月1日確認，提出「中正紀念堂園區轉型方案」的規劃構想。

促轉會代理主委葉虹靈表示，中正紀念堂必須要成為多元使用群體的開放空間，還給人民使用，將有兩大轉型方向，包括改造威權空間，和重構紀念敘事。

在改造威權空間部分，促轉會表示，應扭轉中正紀念堂目前因空間設計及使用原則，所呈現的威權性格，將原有為崇拜威權統治者建造的威權紀念園區，透過包容性、友善多元使用群體的設計策略，還給人民一個更自由、開放的都市公共空間。

而在重構紀念敘事部分，促轉會則表示，轉型後的園區空間佈局，應打破原有崇拜威權的軸線安排，透過威權象徵的移除、改造與再現等處置手法，達成空間轉型的目標，強調規劃設計手法應避免去脈絡化。

促轉會指出，規劃的三大處置措施，包括大廳銅像移除、堂體功能及外觀應予以改造，以及園區整體崇拜軸線應予破除。

促轉會表示，銅像處置在中正紀念堂園區為首要目標，依促轉會條例的規定，應以移除為優先選項；堂體四樓大廳的蔣中正銅像為全國最大的威權象徵塑像，移除得確立自由民主憲政秩序、否定威權統治的合法性，同時記取侵害人權事件的歷史教訓，具指標性意義。

促轉會表示，今年下半年將研擬相關法案配套，包括檢討「國立中正紀念堂管理處組織法」使其符合未來「反省威權的歷史公園」的功能需求；也預計委託專業團隊的轉型方案，研擬提出規劃設計概念圖，以視覺化，呈現轉型圖像；同時也要促進社會對話，在下半年以「中正紀念堂園區轉型」為題，辦理相關活動。

促轉會說，明年度上半年將提出轉型方案細節，公開向社會說明促轉會的方案細節，包含空間方案、社會溝通成果及相關配套法案，最後將完善後的方案成果，納入促轉會的任務總結報告，並提交行政院。

葉虹靈表示，目前處置方式不涉及兩廳院，中正紀念堂轉型是中長程的工作，在堂體未來的用途，將有很多不同的可能性，如國會大廈等，所以改名的部分，將隨最後用途定案後再行決定。至於移除銅像如何處置，促轉會表示，目前尚未做討論。

促轉會 中正紀念堂

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