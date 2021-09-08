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把握友我風潮 綠委要外交部成立小組推外館以台灣為名

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
民進黨立委邱志偉(左)、許智傑(右)今天舉行記者會，要求外交部成立工作小組推動駐外館處更名。記者徐偉真／攝影
民進黨立委邱志偉(左)、許智傑(右)今天舉行記者會，要求外交部成立工作小組推動駐外館處更名。記者徐偉真／攝影

民進黨立委邱志偉今天表示，近期歐洲議會外委會發布報告建議將駐台機構改成歐盟駐台辦事處，目前國內外正名呼聲持續發酵，外交部應盡速成立「駐外館處更名工作小組」，讓我國的駐外機構統一以「台灣」為名，首要努力目標就是我駐美國和日本代表處。

邱志偉和民進黨立委許智傑今天舉行「國際風行台灣正名 駐外單位別再委屈自己」記者會，呼籲我國駐外機構統一更名為台灣。

邱志偉說，駐外機構正名風氣從去年就開始，去年12月美國78名眾議員聯名致函前國務卿龐培歐，呼籲將美國台北經濟文化代表處更名為「台灣代表處」，今年7月中美國眾議院外委會也通過「老鷹法案」，要求美國國務卿和我駐美代表處諮商，將駐處名稱改為「台灣代表處」，日本2017年將駐台機構正名「日本台灣交流協會」，我國對日代表機構後來也改名「台灣日本關係協會」。

邱志偉說，根據他統計，我國在非邦交國的93個駐外單位共有10種名稱，除了索馬利蘭代表處以台灣為名，其他大多是以「台北」為名，並以「經濟文化辦事處」最為常見，或僅稱「台北貿易辦事處」，這樣不僅侷限了和駐在國的交流領域，也無法彰顯主權，希望利用這個時間點改成以台灣為名，全面推動。

許智傑說，目前歐洲議會已遞出橄欖枝，呼籲歐盟駐台機構「歐洲經貿辦事處」應正名為「歐盟駐台灣辦事處」，代表台灣跟歐盟的關係已經邁出歷史性的一大步，台灣駐歐盟及其他歐洲國家館處，在此時也應循「駐立陶宛台灣代表處」模式，跟進改名，開啟台灣外交新模式。

邱志偉說，更名是全國共識，外交部應該要正視這個問題，用最快速度成立正名工作小組，提出明確的工作目標，並通知駐外單位把這個當成重要工作推動，我國政府行政立法部門協力完成，以美日作為首要努力目標。

歐盟 日本台灣交流協會

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