影／提升格為大新竹市長？林智堅：有資格都可以參選

新竹市長林智堅最近拋出新竹縣市合併議題，並目標升格台灣第七都，民進黨立法院黨團總召柯建銘昨說要推動修法，2022選舉前完成也有可能，被引來因人設事的質疑，也有網友認為是為了林智堅選舉來鋪路？林智堅今天表示，「每一個人只要有資格且想要為城市服務，都有機會來參選」，否認所謂量身定做、因人設事的說法。

林智堅早上再度開記者會針對相關議題受訪，他再次重申，新竹縣市是共同生活圈，市民、縣民對於升格直轄市有高度期待，因此他周一提出倡議，也獲得楊文科縣長支持，兩人都希望升格直轄市的想法一致，尤其縣市擁有竹科，依照地制法規定，確實是在政治、文化、經濟與都會區域發展有特殊性，因此提出縣市合併並升格的構想。

林智堅昨天北上拜訪民進黨團總召柯建銘，林說，柯是新竹人，針對大新竹合併必要性有特別提到兩件事，第一是攸關城市發展，大新竹發展升格直轄市，建設規畫能有一致性，會站在城市發展支持，再來是新竹縣市合併其實在選舉上，「不一定對民進黨有利」，但站在新竹發展立場，應為新竹市民縣民福祉，就升格直轄市一起努力。

不過，林智堅拋出大新竹合併與升格一事，不排斥參選下屆新竹市長的民眾黨立委高虹安今天表示，提出新竹縣市合併概念討論很好，但不該因人設事、量身訂做，升格之目的應是爭取資源，讓大新竹有更好更均衡發展，並非為了延長政治人物的生命。

林智堅否認因人設事、量身定做的說法，自己提出倡議實在是因為有感而發，就任將近7年時間，包括交通、環境與其他跨縣市的議題，因為縣市分家導致行政效率變慢，「讓很多該做無法執行的事情變多」，自己樂見大家一起討論，也向中央相關人士請益，希望能及早升格直轄市讓竹科在新竹發揮政略城市地位，並可以大展身手。

至於除了竹竹合併，也有外界討論是否要納入苗栗一起合併？林智堅說，苗栗的竹南頭份確實與新竹生活圈互動密切，但需要看苗栗縣府與縣民的看法，其他有意願的縣市若有共識也可向中央提出合併或升格構想。

新竹縣市若成了第七都，北台灣是否直轄市氾濫？林智堅認為，無論財劃法還是國土規劃法，大家都可以共同討論，既然縣市對合併升格有高度共識，地方也找到方法，希望透過分進合擊早日促成，未來還有很多課題，都希望先開始發動早一點完成。