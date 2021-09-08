與林智堅談新竹縣市合併 柯建銘：修法一步步來
新竹市長林智堅拋出新竹縣市合併升格議題，尋求府院黨支持，昨天傍晚與民進黨立法院黨團總召柯建銘會面討論。柯建銘今天受訪指出，希望可以當面溝通談清楚，最主要的是談要如何修法，一步步來。對於外界認為是否有政治考量？柯建銘強調，以選舉人口結構、藍綠分布等，不見得對民進黨有利，主要是大新竹發展考量。
柯建銘指出，新竹縣市從清朝時代和國民黨執政後都合在一起，後來才分家，但新竹縣市從歷史、文化、經濟和產業發展長期緊密結合，新竹市也發展成科技首都，新竹縣長楊文科也第一個贊成合併升格。
柯建銘昨天也拋出修地制法，將直轄市的125萬人口，降到100萬人口門檻，對後續合併升格就容易許多，甚至趕得上明年選舉，柯建銘昨天也與林智堅討論修法的方向，包括在明年選舉前半年公告應選議員席次即可。
柯建銘今天再強調，國民黨在新竹縣市的議員都較多，以選舉結構來說，對民進黨不見得有利，不要再用政治解讀，希望外界用城市發展來看待。至於是否立法院開議後修地制法？柯建銘說，還要後續討論，但拋出這議題讓大家共同思考。
民進黨團副幹事長蔡易餘指出，從林智堅市長到楊文科縣長，兩行政首長對大新竹共同生活圈都贊同合併升格，證明新竹市竹科帶動大新竹共同生活圈，已有高度共識，新竹縣市升格有利整體地方發展，林智堅拋出這議題，也是新竹迫切需要，對啟動地制法升格門檻下降的修法方向，黨團也樂觀其成。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言