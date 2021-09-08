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與林智堅談新竹縣市合併 柯建銘：修法一步步來

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民進黨立法院黨團總召柯建銘。本報資料照片
民進黨立法院黨團總召柯建銘。本報資料照片

新竹市長林智堅拋出新竹縣市合併升格議題，尋求府院黨支持，昨天傍晚與民進黨立法院黨團總召柯建銘會面討論。柯建銘今天受訪指出，希望可以當面溝通談清楚，最主要的是談要如何修法，一步步來。對於外界認為是否有政治考量？柯建銘強調，以選舉人口結構、藍綠分布等，不見得對民進黨有利，主要是大新竹發展考量。

柯建銘指出，新竹縣市從清朝時代和國民黨執政後都合在一起，後來才分家，但新竹縣市從歷史、文化、經濟和產業發展長期緊密結合，新竹市也發展成科技首都，新竹縣長楊文科也第一個贊成合併升格。

柯建銘昨天也拋出修地制法，將直轄市的125萬人口，降到100萬人口門檻，對後續合併升格就容易許多，甚至趕得上明年選舉，柯建銘昨天也與林智堅討論修法的方向，包括在明年選舉前半年公告應選議員席次即可。

柯建銘今天再強調，國民黨在新竹縣市的議員都較多，以選舉結構來說，對民進黨不見得有利，不要再用政治解讀，希望外界用城市發展來看待。至於是否立法院開議後修地制法？柯建銘說，還要後續討論，但拋出這議題讓大家共同思考。

民進黨團副幹事長蔡易餘指出，從林智堅市長到楊文科縣長，兩行政首長對大新竹共同生活圈都贊同合併升格，證明新竹市竹科帶動大新竹共同生活圈，已有高度共識，新竹縣市升格有利整體地方發展，林智堅拋出這議題，也是新竹迫切需要，對啟動地制法升格門檻下降的修法方向，黨團也樂觀其成。

新竹 柯建銘

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