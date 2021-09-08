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推竹竹苗合併 林為洲：林智堅先說不選2022大新竹市長

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨新竹縣立委林為洲（右一）建議，與其新竹縣市合併升格，不如竹竹苗合併，這樣總人口就超過150萬人，馬上可以升格，不用修地制法就可以合併升格。圖／取自林為洲臉書網頁
國民黨新竹縣立委林為洲（右一）建議，與其新竹縣市合併升格，不如竹竹苗合併，這樣總人口就超過150萬人，馬上可以升格，不用修地制法就可以合併升格。圖／取自林為洲臉書網頁

新竹市長林智堅提出「大新竹」縣市合併議題，國民黨新竹縣立委林為洲上午加碼建議，與其新竹縣市合併升格，不如竹竹苗合併，這樣總人口就超過150萬人，馬上可以升格，不用修地制法就可以合併升格。

對民進黨主張新竹縣市合併升格明年馬上適用，林為洲認為，說法「令人拍案叫絕」，難道推竹竹合併只因林智堅任期到了要繼續選？政治有這樣搞的嗎？

林為洲呼籲，民進黨要證明推動竹竹合併不是因人設事或修法，林智堅就先要宣示不參與修法過後的選舉。

林為洲表示，從人口、地理、產業、文化來講，竹竹苗都適合合併成為第七都。

林為洲說，從產業面，竹竹苗目前都已經是科技帶半導體生活圈，有竹科、竹南科、銅鑼科都分布在新竹縣市與苗栗縣，有共同的產業聚落、半導體供應鏈；從文化面，竹竹苗是客家重鎮，是全台灣最重要的客家文化圈。

林為洲認為，如果推動縣市整併真的是為了新竹縣市發展，應該要有多一點時間對話，包含他提出來的竹竹苗合併也應納入討論，即便現在要修法，2026選舉再適用會是最好的方式。

新竹 林為洲 林智堅

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