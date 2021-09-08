國慶主視覺曝光 「金陽雙十」致敬台灣民主自由

國慶主視覺「金陽雙十」今天上午搶先於中華民國讚國慶臉書網頁曝光，國慶籌備委員會秘書長陳宗彥表示，今年的國慶主題為「民主大聯盟 世界加好友 TAIWAN NATIONAL DAY 2021」，主要希望向民眾傳達「民主自由」的理念，守護台灣人的安全、維持印太區域的穩定，也編織全球經貿網絡的連結，這個共同的價值，讓世界上同樣嚮往自由的夥伴們，緊密結合成樂於互助、友好扶持的聯盟。

慶籌會表示，今年國慶主視覺主要由六條繩線交織紐結，代表了民主、自由、平等、人權、希望與和平6個元素，展現台灣人民團結的緊密力量；主色「陽光金」，熱情織入，象徵民主的珍貴；輔色「台灣紅」與「民主綠」，致敬每位有著堅定的信念，無懼任何挑戰的台灣人。

陳宗彥指出，民主是台灣的核心價值，因為民主，使台灣勇敢自信，也是因為民主，讓台灣再次被世界看見，與世界同行。