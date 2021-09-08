英系立委再聯合發聲！ 籲中央速撥補助給基層診所

BNT疫苗陸續來台，民進黨英系立委繼日前發文呼籲將18到20歲的年輕人納入優先施打疫苗範圍，今再度發表聯合聲明指出，疫情爆發以來，基層診所業績直線下滑，有的已經撐不下去，急需政府紓困協助，衞福部應速撥行政費、奬勵金給基層診所。

民進黨立委陳明文、劉櫂豪、羅致政、蘇治芬、莊瑞雄、江永昌、蔡易餘、王美惠、吳玉琴、管碧玲今發表聯合聲明，感謝基層診所協助疫苗接種，並呼籲政府速撥行政費、奬勵金，幫助基層診所度過難關。

羅致政指出，為感謝基層診所醫師協助疫苗接種，指揮中心7月22日宣布，行政費調升至100元，並依施打人數給予獎勵費，此項政策得到立法院不分黨派立委的支持與肯定，然而相關造冊、行政流程、會計作業等因素，卻使得相關的撥款工作，受到拖延、緩不濟急，甚至造成不少診所的經營困難、停診歇業。

羅致政表示，呼籲衞福部速撥行政費、奬勵金給基層診所，不僅是政府對醫護承諾的積極兌現，更是幫助基層診所度過難關，讓他們能夠繼續留在防疫戰場的必要作為。