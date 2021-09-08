快訊

幼兒園群聚板橋社區確診6人 侯友宜：即刻全面清空大樓

獨／幼兒園群聚案延燒 里長證實篩檢隊進駐板橋近千人社區

國賠法翻修將加重責任 藍委質疑國民法官陪榜連坐？

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
圖／取自李貴敏臉書
圖／取自李貴敏臉書

行政院會通過「國家賠償法修正草案」，擬放寬對法官、檢察官主張國家賠償要件。國民黨立委李貴敏質疑，國民法官會不會也和與一般法官、檢察官一併被列入而遭池魚之殃？司法院可有提醒民眾擔任國民法官所需擔負的責任與風險？

李貴敏今在臉書指出，司法院為推行國民法官制度，近來各類大內宣花招不斷，五花八門，吳念真代言的廣告一波接一波，幾乎好話說盡。但面對行政院橫柴入灶式的手法，司法院可有提醒民眾擔任國民法官所需擔負的責任與風險？有沒有替任人擺佈、背書的國民法官據理力爭，把國民法官排除在外？

李貴敏批評，民進黨政府修法，硬要國民法官陪榜。依據「國民法官法」規定，審判長認國民法官的訊問不適當時，可以限制或禁止國民法官的發問。國民法官如不聽審判長指揮，就會被課處新台幣3萬元以下罰鍰。可見，國民法官必需遵循擔任審判長的職業法官的指示。

李貴敏表示，當初國民法官法是民進黨不顧民意而用國會多數強行通過的，結果現在國民法官判案要聽人家的，判錯了要連坐，這樣對於國民法官公平嗎？有功無賞、打破要賠，有這個道理嗎？

李貴敏說，在先前修法過程中，許多持反對意見的專業人士都點出，國民法官法上路後，民眾雖有機會實際參與審判，但被抽中就非去不可，不能拒絕；誤判了也要擔責任；就連保密義務的範圍和年限都較一般法官嚴苛。這些不都是國民法官上路後應立即解決並向民眾說明清楚的大問題嗎？

李貴敏說，但只看到民進黨政府在司法院拼命花大錢行銷，編列巨額媒宣預算，企圖用大內宣把國民法官美化成世上少有之餘，竟然還想修法，要祗能聽從審判長指揮而無法獨立自主審理案件的國民法官賠償？民進黨政府對於這種不公不義的安排，不難道該先說清楚、講明白嗎？

國民法官 司法院 李貴敏

延伸閱讀

藍委爆衛福部欠款逾2個月 全台狂倒208家診所

桃勤急拆復必泰布條 李貴敏：掩耳盜鈴掩飾卡BNT過往

「戰鬥藍」勢力擴大！ 趙少康下周開記者會公布成員名單

蘇貞昌稱已預購次世代疫苗 藍委：到貨完全沒問題？

相關新聞

診所苦等補助卻等到花…英系立委看不下 曝中央大問題

疫情再起，新北市幼兒園傳播鏈延燒，基層診所承擔第一線壓力，但是衞福部積欠診所協助施打疫苗的補助費已經超過兩個多月，從數萬、數十萬到數百萬元不等，等不到疫苗補助，卻只等到農委會為了挺花農送來的花，令診所哭笑不得，在野黨立委批評病毒果然跑到比公文快。英系立委今天（8日）再次聯合發聲，呼籲衛福部速撥行政費及獎勵金給基層診所，這是英系立委繼上次要求BNT先給年輕人打之後，再次集體出手向政院喊話，也凸顯黨政關係長期溝通不良。

【午間快報】幼兒園延燒篩檢隊進駐板橋近千人社區／璨樹颱風變強變快

•新北出現幼兒園群聚案例，板橋幼兒園群聚案有15例，再加上老師的丈夫1例共16例，今天將再新增3名案例，其中幼童案16145的父親是埃及人，8月才剛從埃及返國，檢疫期間為陰性，送採檢為陽性Ct值37.87，中央將於今天把該案列為境外移入個案；另外與1名父親同棟的社區台大麻醉女護理師也確診Ct值約38；還有名正在隔離中家屬也確診。當地里長證實昨晚篩檢隊緊急進駐，該社區大樓共有近千人居住。

立院將開議 國民黨團點名4筆共2.68億元預算浪費公帑

立法院可望下周五開議，新會期將審議明年度中央政府總預算案。國民黨團總召費鴻泰上午點名包含數位發展部籌備、法官法宣傳、監察...

Delta攻破城牆…中央、雙北防疫各自為政 同島一命只是口號

新北市幼兒園群聚感染事件，已累積15名確診者，病毒基因定序今天下午出爐，疑似是被視為「大魔王」的Delta變異株。面對病毒來襲，中央與地方的警戒程度有別，已是大台北生活圈的雙北，更連停課標準都不同調。病毒不分顏色、政黨，唯有拋下各自的本位主義，才能齊心迎敵，合作打好艱困的防疫戰。...

新北幼兒園感染 民進黨團：希望侯友宜邀請王必勝進駐

新北市幼兒園爆發群聚感染，衛福部長陳時中透露有相當高機率是Delta病毒，民進黨立法院黨團今指出，希望新北市邀請醫福會執...

反對高鐵宜蘭四城站不分政黨派系 為何意外團結了藍綠白？

高鐵延伸到宜蘭的停靠站址要設在哪裡？最近成為熱門話題。自從交通部8月19日到宜蘭進行簡報，評估列出「四城站」多項優勢，這個幾乎很少被討論的站突然大爆冷門，地方反彈批評聲浪不斷，形成一股主流民意：「只要不在四城站，宜蘭站或縣政中心站都可以」，而且這樣的聲音不分政黨派系，意外團結了藍綠白。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。