謝長廷遭影射曾耍特權 管碧玲發文挺：道德勇氣一直在

筆名「條子鴿」的退休警員日前發文爆料，曾攔查時任行政院長謝長廷的養子謝維洲闖紅燈，不料卻被嗆聲，事後還被記兩支申誡，對此謝長廷嚴正駁斥，並回嗆「共產黨的錢不要拿」。昔日謝系大將民進黨立委管碧玲也發文力挺謝長廷，「謝長廷再挺身保護維洲，道德勇氣一直在！」

謝長廷日前表示，雖然與謝維洲已斷絕父子關係，但還是決定再伸出手扶他一把，並喊話「條子鴿」，只要提出證據證明有人施壓導致被記申誡，「我願意代維洲向你下跪道歉」，如提不出証據也應該有道德勇氣向台灣社會道歉。

管碧玲今也貼出當年謝長廷與時任台北市刑大大隊長的侯友宜處理陳進興挾持南非武官案的照片，指「當年，侯友宜穿著防彈衣，謝長廷沒有，這是何等道德勇氣！這次，謝長廷再挺身保護維洲，道德勇氣一直在！」

管碧玲表示，健全的社會需要道德勇氣，她也點名，「葉毓蘭有沒有道德勇氣？寶瓶文化有沒有道德勇氣？侯漢廷有沒有道德勇氣？轉載過的媒體有沒有道德勇氣？如果他們都有道德勇氣，條子鴿早就無地自容，公開道歉了！」

管碧玲說，如果條子鴿可以繼續躲藏、可以繼續說謊，是因為所有應該有道德勇氣站出來的人逃避道德勇氣，容忍「條子鴿」的謊言，繼續利用他的謊言，「社會是我的、你的、大家的，我們都不願為別人仗義直言，缺乏強烈道德勇氣的社會，有一天，也沒有人替您、替我、替國家仗義直言了！」