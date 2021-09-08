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民眾感情溫度比拚 侯友宜人氣居冠 陳時中走下神壇

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
台灣民意基金會董事長游盈隆。本報系資料照
台灣民意基金會董事長游盈隆。本報系資料照

台灣民意基金會今天公布，以「感情溫度計」調查民眾對於3大主要政黨的明星，包括衛福部長陳時中、新北市長侯友宜與台北市長柯文哲的好感溫度。平均感情溫度最高及人氣最旺的是侯友宜；而在最令人反感的榜首則是陳時中。基金會董事長游盈隆表示，儘管3人領先或落後各有不同，但3人的人氣溫度最低是57.41度，表示在一定程度上都受到台灣人欣賞和喜愛。

台灣民意基金會以「感情溫度計」的方式來調查民意，「如果用0度到100度來代表對政治人物的好感與反感度，0度代表強烈的反感；而100度為強烈的好感；50度代表沒好感也沒反感。請用0到100來表達對柯文哲、侯友宜、陳時中3人的感覺 。」侯友宜以平均溫度69.75居首位，依序為陳時中的61.26和柯文哲的57.41；而在最令人反感的數據上，則由陳時中居首，依序為柯文哲、侯友宜。

游盈隆表示，在平均溫度上，陳時中在去年5月時平均感情溫度高達87.78度，確實是一種接近「神」的境界，台灣政治人物只有陳時中經歷過，但如今劇降26.52度算是「回到人間」，一年來疫情變化及防疫表現說明了一切，但目前的溫度也還維持在一定的水平，仍是民進黨選戰的一員猛將，但民進黨內未來有限的六都席次必然競爭者眾，恐無法讓陳時中隨心所欲，這是民進黨內沒有派系背景「搖擺人」的無奈。

游盈隆指出，侯友宜以平均溫度69.75居冠，從數據能看出，全台不分種族、政黨對侯友宜都有好感，跨黨派的欣賞在台灣並不多見，是難得一見的熱度，依照侯目前的高人氣，未來若選擇先連任新北市長， 那國民黨會有很多人鬆一口氣；倘若直攻2024，恐怕是其他有志於2024總統大位的人的夢魘。

游盈隆表示，柯文哲在這份溫度民調中處於不溫不火的狀態，好感溫度居第3、反感則處在中間，整體而言台灣人對柯文哲的感覺大多屬正面，且不像蔡英文總統或前高雄市長韓國瑜曾低於50度；從一個政治素人闖入叢林近7年，柯文哲的人氣高低起伏不定但始終沒有低過50度。如今擁有平均感情溫度57.41度，是足以競逐總統大位的溫度，且柯文哲仍深受許多年輕人喜愛，若持盈保泰一路挺進2024總統大選，將是藍綠不可忽視的角色。

柯文哲 陳時中 侯友宜

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