網友認同搶疫苗有功！郭台銘聲量狂漲躍政治人物第3名

image source:翻攝自臉書

文／葛緯詩

隨著台灣5月本土疫情大爆發，民眾對疫苗採購進度的關注提升，政府在國際上卻遲遲買不到足夠數量的疫苗，但鴻海集團創辦人郭台銘與慈濟、台積電一同出手就替台灣爭取到疫苗，並火速在近日到貨，不只藍綠齊聲感謝，網友也紛紛留言致謝，郭台銘就算低調回應「俯首甘為孺子牛」不願多談避免捲入攬功爭議，仍然帶動一波網路高聲量，一舉躍上網路口碑政治人物排行榜第3名，僅次於總統蔡英文、衛福部長陳時中。





購捐疫苗未受攬功爭議影響 網友齊聲感謝郭台銘

透過網路口碑政治人物排行榜，2021年8月31日至2021年9月6日分析調查，郭台銘的網路聲量高峰落在9月2日，共有21,473筆，主要來自於不少質疑郭台銘攬功的聲音，但駐德代表謝志偉跳出來替政府抱不平，一句民間買疫苗是一場接力賽，「郭台銘是第4棒，中央是前3棒」，反倒引起爭議，不少網友認為疫苗購捐案，民進黨只在意有沒有收割到功勞。

相較之下，郭台銘私下透露買到疫苗「從沒花錢花這麼開心」，表示能為台灣人爭取到疫苗就很開心，不少網友肯定他在疫苗購捐案上的貢獻，解決民眾最關心的疫苗問題，讓大家可以加速打到疫苗，一致在社群上留言表達對他的感謝，帶動郭台銘當天聲量衝到最高峰。

image source:網路口碑/政治人物排行榜(分析區間:2021/08/31~2021/09/06)





熱門關鍵字都與疫苗有關 疫情下網友重視疫苗採購能力



透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，郭台銘的熱門關鍵字幾乎都圍繞在疫苗議題上，隨著本土疫情持續升溫，各大產業持續受到疫情衝擊，仍看不到疫情寒冬的盡頭，民眾最關心的是什麼時候才有足夠的疫苗，可以早日施打，重回疫情前的正常生活。因此包括「BNT疫苗、疫苗購捐案、交貨、首批疫苗到貨」等，都是拉抬郭台銘聲量的話題，顯示疫情之下，誰能解決大家最關心的疫苗問題，誰就能在民眾心中獲得更高的聲望。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/熱門關鍵字(分析區間:2021/08/31~2021/09/06)





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