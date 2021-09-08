快訊

幼兒園群聚板橋社區確診6人 侯友宜：即刻全面清空大樓

獨／幼兒園群聚案延燒 里長證實篩檢隊進駐板橋近千人社區

網友認同搶疫苗有功！郭台銘聲量狂漲躍政治人物第3名

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計

image source:翻攝自臉書

文／葛緯詩

隨著台灣5月本土疫情大爆發，民眾對疫苗採購進度的關注提升，政府在國際上卻遲遲買不到足夠數量的疫苗，但鴻海集團創辦人郭台銘與慈濟、台積電一同出手就替台灣爭取到疫苗，並火速在近日到貨，不只藍綠齊聲感謝，網友也紛紛留言致謝，郭台銘就算低調回應「俯首甘為孺子牛」不願多談避免捲入攬功爭議，仍然帶動一波網路高聲量，一舉躍上網路口碑政治人物排行榜第3名，僅次於總統蔡英文、衛福部長陳時中。


購捐疫苗未受攬功爭議影響　網友齊聲感謝郭台銘　

透過網路口碑政治人物排行榜，2021年8月31日至2021年9月6日分析調查，郭台銘的網路聲量高峰落在9月2日，共有21,473筆，主要來自於不少質疑郭台銘攬功的聲音，但駐德代表謝志偉跳出來替政府抱不平，一句民間買疫苗是一場接力賽，「郭台銘是第4棒，中央是前3棒」，反倒引起爭議，不少網友認為疫苗購捐案，民進黨只在意有沒有收割到功勞。

相較之下，郭台銘私下透露買到疫苗「從沒花錢花這麼開心」，表示能為台灣人爭取到疫苗就很開心，不少網友肯定他在疫苗購捐案上的貢獻，解決民眾最關心的疫苗問題，讓大家可以加速打到疫苗，一致在社群上留言表達對他的感謝，帶動郭台銘當天聲量衝到最高峰。

image source:網路口碑/政治人物排行榜(分析區間:2021/08/31~2021/09/06)


熱門關鍵字都與疫苗有關　疫情下網友重視疫苗採購能力

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，郭台銘的熱門關鍵字幾乎都圍繞在疫苗議題上，隨著本土疫情持續升溫，各大產業持續受到疫情衝擊，仍看不到疫情寒冬的盡頭，民眾最關心的是什麼時候才有足夠的疫苗，可以早日施打，重回疫情前的正常生活。因此包括「BNT疫苗、疫苗購捐案、交貨、首批疫苗到貨」等，都是拉抬郭台銘聲量的話題，顯示疫情之下，誰能解決大家最關心的疫苗問題，誰就能在民眾心中獲得更高的聲望。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/熱門關鍵字(分析區間:2021/08/31~2021/09/06)


延伸閱讀

作家條子鴿是誰？影射謝長廷兒耍特權引議　反遭爆料新黨背景、悲情人設出漏洞

新北幼兒園爆群聚　鄉民秒揪「違法關鍵」：確診數要爆了

擔心跟確診者足跡重疊？輸入手機號碼　一招秒查你「被疫調幾次」

跟不上最新話題、聽不懂網路流行語？

小孩子才慢慢爬文搜尋，聰明人都在訂閱【網路溫度計Line Notify】

一鍵就訂閱，話題不漏接：https://urlink.io/j72VVVk8

有想看的排名主題？請不要猶豫告訴我們吧

提供題目►https://pse.is/JW2G2

加入網路溫度計電子報臉書粉專IG官方帳號，追蹤最即時火熱的網路新聞！

疫苗 郭台銘 疫情

延伸閱讀

台積電董事長劉德音呼籲政府 盼加快BNT疫苗檢驗及接種準備

疫苗搶貨成功 郭台銘聲勢看漲躍居十大政治領袖第三

郭台銘隔離期滿出關 隔窗寫字條向大家問好

影／陳時中邀郭台銘迎BNT 高虹安：怎有收禮的邀送禮的

相關新聞

診所苦等補助卻等到花…英系立委看不下 曝中央大問題

疫情再起，新北市幼兒園傳播鏈延燒，基層診所承擔第一線壓力，但是衞福部積欠診所協助施打疫苗的補助費已經超過兩個多月，從數萬、數十萬到數百萬元不等，等不到疫苗補助，卻只等到農委會為了挺花農送來的花，令診所哭笑不得，在野黨立委批評病毒果然跑到比公文快。英系立委今天（8日）再次聯合發聲，呼籲衛福部速撥行政費及獎勵金給基層診所，這是英系立委繼上次要求BNT先給年輕人打之後，再次集體出手向政院喊話，也凸顯黨政關係長期溝通不良。

【午間快報】幼兒園延燒篩檢隊進駐板橋近千人社區／璨樹颱風變強變快

•新北出現幼兒園群聚案例，板橋幼兒園群聚案有15例，再加上老師的丈夫1例共16例，今天將再新增3名案例，其中幼童案16145的父親是埃及人，8月才剛從埃及返國，檢疫期間為陰性，送採檢為陽性Ct值37.87，中央將於今天把該案列為境外移入個案；另外與1名父親同棟的社區台大麻醉女護理師也確診Ct值約38；還有名正在隔離中家屬也確診。當地里長證實昨晚篩檢隊緊急進駐，該社區大樓共有近千人居住。

立院將開議 國民黨團點名4筆共2.68億元預算浪費公帑

立法院可望下周五開議，新會期將審議明年度中央政府總預算案。國民黨團總召費鴻泰上午點名包含數位發展部籌備、法官法宣傳、監察...

Delta攻破城牆…中央、雙北防疫各自為政 同島一命只是口號

新北市幼兒園群聚感染事件，已累積15名確診者，病毒基因定序今天下午出爐，疑似是被視為「大魔王」的Delta變異株。面對病毒來襲，中央與地方的警戒程度有別，已是大台北生活圈的雙北，更連停課標準都不同調。病毒不分顏色、政黨，唯有拋下各自的本位主義，才能齊心迎敵，合作打好艱困的防疫戰。...

新北幼兒園感染 民進黨團：希望侯友宜邀請王必勝進駐

新北市幼兒園爆發群聚感染，衛福部長陳時中透露有相當高機率是Delta病毒，民進黨立法院黨團今指出，希望新北市邀請醫福會執...

反對高鐵宜蘭四城站不分政黨派系 為何意外團結了藍綠白？

高鐵延伸到宜蘭的停靠站址要設在哪裡？最近成為熱門話題。自從交通部8月19日到宜蘭進行簡報，評估列出「四城站」多項優勢，這個幾乎很少被討論的站突然大爆冷門，地方反彈批評聲浪不斷，形成一股主流民意：「只要不在四城站，宜蘭站或縣政中心站都可以」，而且這樣的聲音不分政黨派系，意外團結了藍綠白。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。