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北上看孫誤踩幼兒園群聚疫情 台中阿公PCR一採陰

還要打多少針？美國第三劑疫苗的「科學或政治」

孫大千：民進黨的派系貪婪和意識形態害慘了台灣人民

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
前立委孫大千在臉書表示，民進黨的派系貪婪和意識形態害慘了台灣人民。圖／取自孫大千臉書
前立委孫大千在臉書表示，民進黨的派系貪婪和意識形態害慘了台灣人民。圖／取自孫大千臉書

前立委孫大千在臉書表示，民進黨的派系貪婪和意識形態害慘了台灣人民。如果民進黨內某派系去年沒有因為想發國難財而從中作梗，台灣人民早就取得3000萬劑的BNT疫苗，在第一波Alpha變種病毒來襲時，台灣也不至於要付出將近15000人染疫和800多條人命的慘痛代價。

孫大千表示，民進黨因為害怕恐懼「復必泰」3個字，硬是要求德國原廠重新客制化標籤，台灣人民早就在7月初可以陸續得到由民間團體採購捐贈的BNT疫苗，當第二波Delta變種病毒來襲前夕，年輕孩子們可能已經具備相當程度的保護力。

孫大千說，民進黨如果沒有嫌疫苗買太多了，打不完很難處理，能夠同意民間團體的意見，加碼採購3000萬劑的BNT疫苗，台灣人民絕對可以在明年年中以前，完成第三劑的疫苗接種。可惜沒如果，只剩下結果。而結果卻要由無辜的台灣人民來承受。

台灣人 疫苗 民進黨

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