快訊

為何就連美國孩童也遲遲沒有疫苗可打？三大原因成阻礙

聽新聞
test
0:00 / 0:00

藍委爆衛福部欠款逾2個月 全台狂倒208家診所

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
圖／取自賴士葆臉書
圖／取自賴士葆臉書

國民黨立委賴士葆今天表示，農委會日前為了挺花農，送很多花給基層醫療診所，不少診所收到花其實哭笑不得，因為衛福部積欠他們協助施打疫苗的補助費已經超過2個多月，從數萬、數十萬到數百萬元不等。農委會說花卉有景觀療癒的效果，其實很多診所現在真正需要的是現金讓他們能存活下去。

賴士葆指出，根據統計，5月份到7月份已有208家診所歇業關門。疫情爆發以來，病患人數急遽的減少，不堪租金及人事費用的負擔，又加上政府積欠費用，很多剛剛開業或是財務周轉不佳的診所根本無法繼續經營。

賴士葆說，為提高疫苗施打覆蓋率，需要基層醫療診所協助，到8月份為止，基層醫療診所協助接種疫苗比例高達40%，他們要安排醫師、藥師、行政人員處理預約、排隊、填單、分流、接種等，行政流程非常繁瑣，他們都很積極配合政策，默默付出。政府嘴巴說挺第一線的醫護，但是卻是積欠他們急需的周轉現金，怎麼樣都說不過去。

賴士葆說，今年5月，指揮官陳時中說病毒跑得比公文還快；現在陳時中說作業流程比較慢，以後會每個月結算發還給基層醫療診所。不知道事先採購高端5百萬劑疫苗的錢，政府是一次給還是積欠幾個月才給？

疫苗 賴士葆 農委會

延伸閱讀

全民打2劑疫苗？陳時中：幾乎是不可能的任務

【重磅快評】開學指引難產 陳時中要靠侯柯度難關？

若新北疫情未控制 陳時中：不排除全國升3級警戒

影／台大醫院傳麻醉師確診 陳時中證實但尚未列案號

相關新聞

藍委爆衛福部欠款逾2個月 全台狂倒208家診所

國民黨立委賴士葆今天表示，農委會日前為了挺花農，送很多花給基層醫療診所，不少診所收到花其實哭笑不得，因為衛福部積欠他們協...

大新竹升格有望？林為洲：為了選舉修法無正當性

新竹市長林智堅拋出新竹縣市合併的「大新竹」願景，引起熱議。民進黨團總召柯建銘表示，要修法升格直轄市並不複雜，有望在202...

柯建銘曝2022前可能大新竹升格 高虹安：不該因人設事

新竹市長林智堅拋出新竹縣市合併議題，升格台灣第七都，曾是新竹市區域立委的民進黨立法院黨團總召柯建銘今表示贊成，並透露只要...

柯建銘曝修法升格大新竹2022前有可能 邱顯智：政治考量

新竹市長林智堅拋出新竹縣市合併議題，升格台灣第七都，曾是新竹市區域立委的民進黨立法院黨團總召柯建銘今表示贊成，並透露只要...

縣市合併熱議 牽動選戰布局 林智堅、林右昌搶話語權

新竹市長林智堅拋出「新竹縣市合併」議題，與新竹縣市同時分治39年的嘉義縣市，合併與否也引起關切，同為省轄市的基隆市，生活圈及地理位置都和雙北連在一起，「併新北或北市？」每到選舉就會被挑起，基隆市民常自嘲是「天龍國旁邊的地虎國」，傳基隆市長林右昌想選台北市長，地虎國併入天龍國會成為可能嗎？

柯建銘贊成新竹縣市合併 直言「不一定對民進黨有利」

新竹市長林智堅拋出縣市合併議題，曾是新竹市區域立委的民進黨立法院黨團總召柯建銘也贊成，他指出，新竹縣市合併後升格，有利城...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。