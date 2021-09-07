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藍委爆衛福部欠款逾2個月 全台狂倒208家診所
國民黨立委賴士葆今天表示，農委會日前為了挺花農，送很多花給基層醫療診所，不少診所收到花其實哭笑不得，因為衛福部積欠他們協助施打疫苗的補助費已經超過2個多月，從數萬、數十萬到數百萬元不等。農委會說花卉有景觀療癒的效果，其實很多診所現在真正需要的是現金讓他們能存活下去。
賴士葆指出，根據統計，5月份到7月份已有208家診所歇業關門。疫情爆發以來，病患人數急遽的減少，不堪租金及人事費用的負擔，又加上政府積欠費用，很多剛剛開業或是財務周轉不佳的診所根本無法繼續經營。
賴士葆說，為提高疫苗施打覆蓋率，需要基層醫療診所協助，到8月份為止，基層醫療診所協助接種疫苗比例高達40%，他們要安排醫師、藥師、行政人員處理預約、排隊、填單、分流、接種等，行政流程非常繁瑣，他們都很積極配合政策，默默付出。政府嘴巴說挺第一線的醫護，但是卻是積欠他們急需的周轉現金，怎麼樣都說不過去。
賴士葆說，今年5月，指揮官陳時中說病毒跑得比公文還快；現在陳時中說作業流程比較慢，以後會每個月結算發還給基層醫療診所。不知道事先採購高端5百萬劑疫苗的錢，政府是一次給還是積欠幾個月才給？
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