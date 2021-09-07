大新竹升格有望？林為洲：為了選舉修法無正當性

新竹市長林智堅拋出新竹縣市合併的「大新竹」願景，引起熱議。民進黨團總召柯建銘表示，要修法升格直轄市並不複雜，有望在2022年九合一大選升格，屆時首任大新竹市長「林智堅當然能選、楊文科也能選。」國民黨新竹縣立委林為洲質疑若只是為了林智堅要選，修法有正當性？

林為洲表示，柯建銘此番言論，看起來林智堅真的要選，但這種削足適履、為了升格而升格的考量，不是長久之計。他還是主張「竹竹苗」合併升格，更快、也不用修「地方制度法」。

林為洲表示，竹竹苗各方面人文、地景、產業都是共同生活圈，合併反而比較適當。不過，林智堅在卸任前提出，又是當事人，非經過長久討論突然提出，正當性會被質疑，這樣真的太魯莽。

林為洲也說，除非林智堅宣布自己不選，這樣大家或可相信他是真的為了地方發展，大家來討論。如果確定要修法，應該下次選舉適用，大家比較能接受，不是為了某人或2022特地修法。