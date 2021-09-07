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柯建銘曝2022前可能大新竹升格 高虹安：不該因人設事

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民眾黨立委高虹安。圖／高虹安辦公室提供
民眾黨立委高虹安。圖／高虹安辦公室提供

新竹市長林智堅拋出新竹縣市合併議題，升格台灣第七都，曾是新竹市區域立委的民進黨立法院黨團總召柯建銘今表示贊成，並透露只要修地制法第4條，將直轄市人口降為100萬人即可，2022選舉前完成也有可能。對此，表態考慮參選新竹市長的民眾黨立委高虹安今表示，「提出概念討論很好，但不該因人設事，量身訂做」。

高虹安說，升格的目的應該是爭取資源，讓新竹有更好更均衡的發展，而不是為了延長政治人物的生命。若要修地方制度法以利合併升格，也應配合修訂行政首長任期條款，將升格前之首長任期也納入第一任和第二任升格區域首長的連任限制，讓八年就是八年。畢竟當初這樣的設計就是希望讓治理同一地區的地方首長可以適度輪替，這個精神仍應設法貫穿於整個地方自治制度中。

新竹 高虹安

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