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柯建銘曝修法升格大新竹2022前有可能 邱顯智：政治考量
新竹市長林智堅拋出新竹縣市合併議題，升格台灣第七都，曾是新竹市區域立委的民進黨立法院黨團總召柯建銘今表示贊成，並透露只要修地制法第4條，將直轄市人口降為100萬人即可，2022選舉前完成也有可能。對此，表態考慮參選新竹市長的時代力量立委邱顯智認為，這是完完全全的政治考量。
邱顯智指出，過去新竹縣市的分治，就是政治短視的結果，但承擔後果的永遠是民眾，而不是藉此上位的政治人物。「我認為林智堅市長拋出問題很好，但談的太片面，沒有談及現實面與法制面的問題。柯建銘總召則是完完全全的政治考量，把行政區劃的重大議題，矮化為解決新竹縣市選情的政治議題」。
邱顯智也表示，柯建銘要不要回想民進黨還有那些法制工作沒有做，賴清德擔任行政院長任內喊出的財政劃分法，民進黨政府什麼時候才要拿出方案？同樣也是賴院長時期提出的行政區劃法草案，民進黨團有要處理嗎？
邱顯智表示，「如果這些問題柯總召都避而不談，只談選舉考量的合併升格，那根本是陷林智堅市長於不義，把竹竹苗的民眾當成空氣」。
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