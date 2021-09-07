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柯建銘贊成新竹縣市合併 直言「不一定對民進黨有利」

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民進黨立委柯建銘。本報資料照片。
民進黨立委柯建銘。本報資料照片。

新竹市長林智堅拋出縣市合併議題，曾是新竹市區域立委的民進黨立法院黨團總召柯建銘也贊成，他指出，新竹縣市合併後升格，有利城市發展，變成第7都後，人口、財源都會增多，林智堅倡議後，連國民黨籍縣長楊文科都贊成縣市合併，每個黨都會做政治評估，但沒人算得準，城市發展最重要。

至於外界認為林智堅是想選大新竹市長？柯建銘強調，升格後，林智堅可選，楊文科、國民黨立委林為洲同樣也可以選，要知道民進黨僅有兩個縣議員，市議員六個，可預見未來合併後，議長可能會被國民黨拿下，雖然林智堅拋出這議題，但不一定是對民進黨有利，「政治上誰都說不準，不要太多政治算計。」

柯建銘說，新竹縣市分家已快40年，所謂「合久必分、分久必合」，合併後下一步就是要升格，變成第7都後，對新竹縣市都有好處，現在中央統籌分配款70％是直轄市，升格後才分得到直轄市這塊大餅，相信不會有人反對。

柯建銘說，且合併後升格並不困難，只要修地制法第四條，將直轄市人口的125萬人，修為100萬人即可，甚至趕得上明年選舉，只要在選舉前半年公告議員的應選名額；無論是由中央「由上往下」合併，或「由下往上」新竹縣市提出合併都可以。

至於是否在立法院開議後修地制法？柯建銘說，黨內還沒真正討論過，內政部、行政院的態度為何也不知道，但這是長久以來思考的問題，若沒有升格，新竹縣市都找不到好人才，人才會都到直轄市去簡任，但這是大家都可以思考問題，雖然會做政治聯想，但城市發展確實遇到瓶頸。

新竹 柯建銘 林智堅

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