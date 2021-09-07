張鈞甯遭陸網友出征 民進黨：極權環境中沒人真正安全

藝人張鈞甯碩士畢業論文題目中因包含「我國」兩字，引發中國大陸網友質疑「台獨」。民進黨今天表示，中國不斷用文革式民族主義威脅兩岸藝文界，造成無差別脅迫，不僅是極不理性的「出征行為」，更代表在中國的極權環境中，沒有人是真正安全的。

民進黨指出，從東京奧運期間，藝人小S說出「國手」兩字就被中國小粉紅出征，到近期的張鈞甯論文事件，顯然只要稍微不如中國網友期待，就會被貼上「台獨」標籤。中國的戰狼式民族主義情緒一再波及無辜，完全背離習近平提出的兩岸融合發展、心靈契合的政策路線；顯見只要「小粉紅」不開心，人人都會變成出征對象。

民進黨指出，中華民國台灣是一個主權獨立國家，在這塊土地上的國民享有民主自由的制度，這是台灣每個人的日常生活，也是堅定的信仰，民進黨政府也始終堅守不挑釁、不輕言屈服的態度來面對處理兩岸關係；然而，近期屢見的中國「小粉紅」恣意出征，甚至對於無辜對象撻伐，都只會不斷傷害兩岸社會的正常交流。

民進黨表示，這種惡意的排他性情緒，不僅無利於兩岸關係正常健康的發展，更讓兩岸人民交流心生芥蒂、心靈隔閡愈來愈大。