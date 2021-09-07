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竹竹合併升格直轄市？ 政院：需要高度共識

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
行政院。本報資料照片
行政院。本報資料照片

新竹市長林智堅拋出新竹縣、新竹市合併升格直轄市，引發討論。國民黨立委林為洲也透過臉書表示，新竹縣、新竹市合併，不如新竹縣、新竹市、苗栗縣合併升格。對此，行政院表示，沒有特定立場，但表示若要實踐，勢必要有高度共識才可能成真。

林智堅提出「大新竹」縣市合併議題，引發外界議論，林為洲也在臉書發文表示，「縣市合併，不如竹竹苗合併升格」，人口150萬人，跨越125萬人升格門檻，而且這是半導體產業科技帶，各方面皆屬共同生活圈，符合升格條件，只是合併後名稱為何，是竹苗市、或科技市，還是客家市。

曾於2016年參選新竹市立委的時代力量立委邱顯智也認為，新竹縣、市是否要合併，應該要做通盤考量，如果是要合併成為台灣第7都的話，苗栗縣是否要一併考量。

對於竹竹合併，或是竹竹苗合併，行政院表示，注意到相關的討論，也尊重各方的意見，但若要縣市合併，升格為直轄市，要涉及到修法，還是要由相關部會做政策評估。

行政院官員表示，台灣是不是需要第7個直轄市，各方都有意見，對於竹竹合併，有人認同、也有人不認同，尤其涉及到中央與地方的財政收支劃分、人事預算等，行政院沒有特定立場，但是否合併，勢必要有高度共識，相信內政部有在關注相關議題，收集大家意見。

新竹 行政院 縣市合併

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