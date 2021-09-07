因應Delta變種病毒 黃珊珊：將研議警戒管制2.0

新北市幼兒園爆發群聚感染，連帶影響北市國小及幼兒園，對於學校預防性停課、全校甚至全市停課標準，以及跨境就讀的學生與家長的防疫碩師，台北市副市長黃珊珊表示，第二圈接觸者風險較低，暫時以預防性來處理，因應Delta變種病毒，會重新研議警戒管制2.0版。

北市針對新北市幼兒園確診者的同班同學與班級採取預防性停課及隔離，對於未來是否有擴大篩檢或全校全市停課標準，黃珊珊表示，由於預防性隔離的同學及其家長或同住家人，屬於第二圈接觸者，不像第一圈風險這麼高，但北市均以對待Delta病毒來處理，因此幼兒園及國小班級預防性停課5天。

第二圈接觸者是「接觸者的接觸者」，還不到確診者的接觸者等級，按時以預防性來處理，不會全校停課，原來的規範是，一個學校2個人確診就停課，一個學校有三分之一人確診，該行政區就停課。

台北市長柯文哲今指出，原來的標準是以原來的病毒傳播標準來判定，因應Delta變種病毒應該要重新研判，應要做到警戒管制2.0版，目前正在做進一步研議。

對於新北幼兒園群聚感染事件，黃珊珊說，昨天已致電新北市副市長並交換資訊，雙北都有建立聯絡管道，疫調過程中非常忙綠，在還沒確認資訊前都不方便公開，所以不是如同外界所說，經歷長時間都沒有取得疫調資料，而是還在做比對，雙北疫調上合作無間。

由於雙北屬大台北生活圈，但北市目前還不知道確診學童中是否在台北上班，黃珊珊表示，昨天一直都在與新北市聯繫，今天得到通報有2位家長在台北上班，已經通報北市，目前沒有什麼症狀。

至於柯文哲臉書上說不排除是Delta病毒，是以什麼資訊來做這樣的分析？黃珊珊說，他們都是用最高規格、最壞打算來看待，思考若是Delta病毒該怎麼處理，不是什麼特殊猜測，中央下午的防疫記者會上也說不排除Delta，大家都是以最高規格對待。