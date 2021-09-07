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林鶴明指漠視警被醜化？柯文哲反酸權貴要員跟警政署講

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲反嗆，林鶴明現在是權貴、要員，直接跟警政署講就好，若林鶴明這麼想念他，要來拜訪我，沒有問題。圖／北市府提供
柯文哲反嗆，林鶴明現在是權貴、要員，直接跟警政署講就好，若林鶴明這麼想念他，要來拜訪我，沒有問題。圖／北市府提供

退休員警、北市議員侯漢廷辦公室副主任「條子鴿」，日前因在臉書發文影射駐日代表謝長廷耍特權，引發熱議，北市府前發言人、民進黨副秘書長林鶴明，不僅怒斥，也呼籲柯文哲不應該漠視警察形象遭醜化。對此，柯文哲反嗆，林鶴明現在是權貴、要員，直接跟警政署講就好，若林鶴明這麼想念他，要來拜訪我，沒有問題。

對於條子鴿指控特權爭議，柯文哲說，謝長廷與他私交不錯，我也認為，謝長廷做事不會太亂七八糟，大家認識這麼久，謝自己也有出來澄清，一日新聞就過去了。

但對於林鶴明的呼籲，柯文哲很有意見說，「林鶴明什麼事都要扯到我，若他這麼思念我，直接到北市府拜訪」，甚至柯說，「若林對警察有意見，他現在是權貴要員，直接跟警政署講就好」，這都是口水題目不需要，不過林鶴明思念要來拜訪，沒有問題。

林鶴明 柯文哲 北市

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