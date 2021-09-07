北部疫情再起 立法院長游錫堃建議開會採視訊會議

針對北部疫情再起，立法院長游錫堃上午指出，本次會期有5大項預、決算案及多項重要法案需要審議，為了委員和立院同仁安全著想，除了加速疫苗施打提升覆蓋率外，如果朝野協商時大家一致同意，他建議善用科技進行視訊會議，這方面立法院已試辦過，準備充份。

游錫堃上午在霧峰的立法院民主議政園區出席立法院新進人員議事、法制、預算研習活動時做以上表示。他也對立陶宛、波蘭等國相繼捐贈疫苗表示，除了全體委員對國會外交的重視，總統和外交等相關部會的專業經營，都促成了台灣近來與其他國家間善的循環，未來委員們也會持續為國會外交全力以赴。

對於有媒體詢問他近來較頻繁蒞臨民主議政園區，是否有意將立院遷建於此。游錫堃回說，遷建必須由立法院形成共識、共同決議，但目前尚無此腹案。

游錫堃歡迎新進同仁加入立法院，為立法院注入新氣象，並勉勵同仁把握這次研習機會，好好參觀議政博物館舉辦的台灣議會設置請願運動100周年展覽，深入了解台灣歷史。