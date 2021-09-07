阻擋紅色資本入侵 時代力量新會期提修法

立法院開議在即，時代力量立法院黨團今舉行記者會表示，新會期的工作重點與優先推動法案將以「要生活、要健康、要安全」為主要方向，時力黨團副總召陳椒華也指出，中國資本偽裝成僑外資來規避審查的狀況層出不窮，世界各國皆面對中國資本的入侵，台灣卻是少數毫無因應作為的政府，時力將針對相關法案提出修正版本。

陳椒華表示，自從2015年中國提出「中國製造2025」政策，鼓勵企業以對外投資竊取各國的資訊及技術後，許多國家都已修正更嚴格的外國投資審查規範，台灣站在中國威脅的第一線，政府不應無所作為，時力此會期將針對「台灣地區與大陸地區人民關係條例」、「外國人投資條例」提出修法版本，也會推動提高「經濟部投資審議委員會組織規程」至組織法層級，使投審會得以妥善守護台灣產業、經濟、甚至軍事安全。

時力黨團總召邱顯智也指出，今年疫情下房價與房租仍雙漲，空閒空屋卻越來越多，立法院新會期應積極排審在野黨皆已提案、也是民進黨曾主張的「囤房稅法案」；另外，現今家庭照顧假及育嬰留停津貼並不充足，時力將提案修法「性別工作平等法」及「就業保險法」，減輕雙親在職場上遇到的阻礙與困難。

時力黨團幹事長王婉諭提到，今年東京奧運台灣拿下空前成果，應該要延續能量， 2017年「國民體育法」修正後，仍有許多問題急需改革，時力也提出修正草案，希望這會期能優先審查；針對近年的食安風暴，時力也將在此會期提出「食農教育法」以及「學校飲食法」草案，規範國民參與各種與糧食有關的體驗及實作的課程，強化對食安及有機健康食物的認知，並要求縣市及學校應成立營養午餐相關委員會。

邱顯智補充，要生活、要安全、要健康是國民最基本的權利，其他攸關人權保障的法案如集會遊行法、警察職權行使法與司法改革相關法案，以及貪污治罪條例、不法關說罪、不法餽贈罪、犯罪被害人保護法及保護吹哨者的公益揭弊者保護法等許多重要法案，此會期也會持續推動。