開第1槍！綠委羅致政籲新北全市預防性停課
新北幼兒園群聚疫情擴大，新北巿長侯友宜上午宣布，新增2幼兒3家長確診，若確認基因定序是Delta變異株，餐廳內用一律取消，新北教育局長張明文也表示，只要有1例確診，該班停課14天、全校預防性停課3天。不過選區位於新北市板橋區的民進黨立委羅致政今在臉書呼籲，不要説要再等中央的病毒DNA定序結果，全市應預防性停課幾天。
羅致政表示，新北幼兒園事件已經是社區感染，不要説要再等中央的病毒DNA定序結果，全市預防性停課幾天，就算結果不是Delta，那就稍微鬆口氣，若萬一最後證明是Delta，幾天的停課也降低了危機擴大的風險。
羅致政提到，這兩天服務處電話不斷，家長跟市民的焦慮，新北市府要聽得見；他也不解地表示，「不懂！要不要全市或板橋全面停課，跟病毒是不是Delta有什麼關係？」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言