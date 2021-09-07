開第1槍！綠委羅致政籲新北全市預防性停課

新北幼兒園群聚疫情擴大，新北巿長侯友宜上午宣布，新增2幼兒3家長確診，若確認基因定序是Delta變異株，餐廳內用一律取消，新北教育局長張明文也表示，只要有1例確診，該班停課14天、全校預防性停課3天。不過選區位於新北市板橋區的民進黨立委羅致政今在臉書呼籲，不要説要再等中央的病毒DNA定序結果，全市應預防性停課幾天。

羅致政表示，新北幼兒園事件已經是社區感染，不要説要再等中央的病毒DNA定序結果，全市預防性停課幾天，就算結果不是Delta，那就稍微鬆口氣，若萬一最後證明是Delta，幾天的停課也降低了危機擴大的風險。

羅致政提到，這兩天服務處電話不斷，家長跟市民的焦慮，新北市府要聽得見；他也不解地表示，「不懂！要不要全市或板橋全面停課，跟病毒是不是Delta有什麼關係？」