出席戰鬥藍青年點讚活動 趙少康：喊出戰鬥藍就可當選

國民黨上午舉行「為戰鬥藍青年點讚」記者會，發起青年社群活動，透過藍營政治人物和社群領袖的按讚留言分享，快速幫國民黨青年導入流量，強化藍營的整體社群經營能力。發起人趙少康說許多藍營青年明年要投入市議員選舉，只要表現出戰鬥精神，「喊出自己是戰鬥藍，就可以當選」。

國民黨青年部主任陳冠安指出，這次活動是國民黨第一個為青年舉辦的社群活動，就是要號召所有藍營政治人物和社群領袖，來在這些剛展露頭角的藍營青年夥伴粉專上按讚留言，並在分享青年部的號召臉文後，Tag三位政治人物，邀請他們一同共襄盛舉。盼在1個月之內能有青年夥伴破萬。

趙少康表示，許多基層黨員、民眾面對民進黨這麼鴨霸，對國民黨是有許多期待的，但又認為在野黨有點欲振乏力、軟趴趴的，這也就是為何他提出「戰鬥藍」呼籲，一提出後果然一呼百應。民進黨已經被吃乾抹淨，反而是國民黨的年輕人有機會，他有計畫要輔選市議員，盼大家一起戰鬥。

國民黨革實院院長、台北市議員羅智強表示，美好的夢想都是從挑戰不可能開始。他是從2016年國民黨大敗後，立志要在臉書創造100萬粉絲（當時僅1萬），大家都認為不可能；但他認為，世界上沒有不可能的事情，不可能都是心中自己畫的一條線而已，要有挑戰困難和絕境的勇氣。

羅智強說，2008年臉書進來台灣後迅速造成了影響力，當時蔡英文、蘇貞昌都已經開始用，但國民黨卻還沒開始使用，因此他請時任總統馬英九「身先士卒」，選擇在小年夜讓馬英九臉書上線，一個過年就累積超過20萬，也奠定國民黨2012年勝選的根基，當年連任時粉絲數達到100萬。

羅智強說，當時以馬英九連任競選口號成立「台灣加油讚」臉書專業，這也就是國民黨粉專的前身，選完後，就變成國民黨現在的官方臉書，現在國民黨臉書也有50萬粉絲。現在媒體失衡，對於在野黨，網路社群平台就更重要。

羅智強強調，在網路上就是要不怕戰鬥，當攻擊你的人越多，「我要恭喜你成功了」，因為你講對了什麼讓對方害怕。他說，民主最重要的不是執政黨是在野黨，沒有在野黨的監督制衡，BNT不會這麼容易進來，蘇貞昌也回拿人民的1000元去換五倍券。

立委洪孟楷說，現在講求的是全方位的作戰，筆能寫、話能講、仗能打的戰鬥藍，任何挑戰來都不怕。台北市議員鐘沛君表示，不辯自清的年代已經過去了，現在是一個真理越辯越明的年代，不管是支持或是不支持國民黨的人，她都要告訴這些人，國民黨青年世代已經準備好要站上前線。