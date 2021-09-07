聯輔基金總座搞特權？王鴻薇爆：三位秘書伺候一人

負責企業紓困及青年創業貸款的聯輔基金，近期爆出前總經理疑似涉貪，台北市議員王鴻薇又接獲民眾爆料，指現任總經理吳群隆疑似大搞特權，一人專聘三位秘書，讓許多員工看不下去，已經陸續離職。

王鴻薇說，她接獲民眾爆料，指前總經理許婉琪在離職高升到信保基金前，力薦吳群隆升任聯輔基金總經理，而經行政院長蘇貞昌同意後順利上任後，吳對外甚至還一直自稱是「蘇系人馬」。

王鴻薇接獲民眾爆料指出，吳群隆上任後專聘了3位秘書，以聯輔基金目前員工140人來說，這樣的秘書陣容實在令大家嘆為觀止。

王鴻薇說，該民眾也爆出，公司最重要的會計室原本有4位員工，在8月底已經有3位同時離職，目前僅剩1人在運作，人數比總經理的秘書室還要少。

王鴻薇質疑，在疫情衝擊下，聯輔基金扮演紓困的角色極為重要，但高層卻不斷傳出醜聞，這次又有內部人員看不下去爆料，相關單位難道不用好好調查一下嗎？還是蘇貞昌要一直放任這些「蘇系人馬」作威作福？