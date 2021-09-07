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盜版機上盒問題大 綠委憂涉及國安

聯合報 / 記者張加／即時報導
民進黨立委莊瑞雄等人7日在立法院召開「隱身在合法機上盒的盜版問題」公聽會。記者張加／攝影
民進黨立委莊瑞雄等人7日在立法院召開「隱身在合法機上盒的盜版問題」公聽會。記者張加／攝影

部分公眾人物在東奧期間使用「安博盒子」觀看而惹議，立法委員莊瑞雄憂心，民眾使用涉及侵權的機上盒，不僅衝擊影視產業，還恐成兒少保護漏洞，甚至涉及國安，要求相關政府部門對非法業者採取更積極的作為。

民進黨立委莊瑞雄、蔡易餘、台灣基進立委陳柏惟今天在立院召開「隱身在合法機上盒的盜版問題」公聽會，除NCC、智財局、警政署等單位官員與會，也邀請民間影視和頻道相關團體、組織，共商產業現況及面臨的困境。

會中，有民間組織代表提出具體建議，包括問責業者，加強宣導尊重著作權，以及要求經銷商不要販售；文化大學新聞系教授莊伯仲則建議，相關部會應合作加強宣導與取締，不僅取締販售端，也要加強取締機房端。

「行政部門今天都聽到業界心聲，該修法就要修法，該加強執法的部分也需要。」莊瑞雄說。

莊瑞雄會後受訪指出，許多非法機上盒都是中國大陸製造，令他特別在意個資問題，台灣民眾使用來自中國大陸的機器觀看，連網、下載行動裝置等行為，可能洩漏個資；主管機關必須嚴正以待，重視此問題。

莊瑞雄也提到，不少家長擔心青少年使用存在侵權影音內容疑慮的機上盒，而接觸到一些色情、暴力的內容。

另一大問題則是，影視產業遭受嚴重衝擊，莊瑞雄說，除非行政部門認為我國文創產業、高品質影視被侵權沒有關係，否則一定要導正此事。

莊瑞雄 個資

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