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林智堅拋「大新竹」藍委：要合併、就升格

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
新竹市長林智堅倡議新竹縣、市合併成為「大新竹」。記者王駿杰／攝影
新竹市長林智堅倡議新竹縣、市合併成為「大新竹」。記者王駿杰／攝影

新竹縣、市合併問題再受矚目。國民黨立委林思銘認為，合併可以，前提是必須升格為直轄市，爭取更多資源分配，否則新竹縣偏鄉權益恐怕會被犧牲。藍委林為洲則認為，縣市合併，不如竹竹苗合併升格。

林思銘指出，新竹縣、市發展依存度高，從產業經濟、居住環境、交通建設到休閒人文從來都密不可分，分立之害顯而易見，就以高鐵新竹站為例，通車近15年，每日進出站平均已高達3萬多人次，至今縣市仍無法共同提出有效的大眾接駁運輸方式，百分之80的旅客仍依賴個人交通工具，造成附近停車位一位難求，費用水漲船高，這正是縣、市各自為政，無法統籌規畫衍生出的弊病。

林思銘說，新竹縣各鄉鎮市發展落差大，竹北市光一個里的人口就超越峨嵋、北埔、五峰、尖石各鄉，新竹縣政府一直在極其有限的資源下，平衡地方建設，財政相當吃緊；如果只是為了合併而合併，資源有限，人少票少，未來以選票考量施政的情形，恐將愈發傾斜，對偏鄉極為不利。

林思銘指出，新竹縣、市目前人口數合計約101.8萬人，是台灣科技產業重鎮，確有區域發展上的特殊需要，先前新北、桃園正式升格前的「準直轄市」過渡模式值得參考，新竹縣、市先合併為準直轄市，在地方自治權利與財政收支分配上比照直轄市，再憑藉地方發展吸納更多人口移入，之後正式升格。

林為洲表示，將竹竹苗合併升格是半導體產業科技帶，轄內有竹科園區、竹北生醫園區、竹南園區、銅鑼園區，堪稱半導體的故鄉，且皆為竹科管理局管理。

林為洲指出，竹竹苗地區，同為客家文化圈，合併升格後不僅跨越人口門檻，地理、人文、產業，各方面皆屬共同生活圈，符合升格條件，可以成為台灣第七都，只是合併後名稱，到底要叫「竹苗市？科技市？客家市？」，可以討論。

新竹 林為洲 半導體

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