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被問柯文哲相約是否見面？朱立倫：無法回答假設性問題

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨前主席朱立倫。本報資料照片
國民黨前主席朱立倫。本報資料照片

針對兩岸政策，國民黨前主席朱立倫今表示，按照國民黨黨章、黨綱規定去推動兩岸政策，目標就是和平，重點在維持現狀。他強調，九二共識的目標就是維持現狀，和平的維持現狀，兩岸能個合作，「和跟合」，從求同存異走向求同尊異，相互尊重，對年輕世代、台灣的民眾是最有利的。

朱立倫表示，這幾天他下南部，黨員的氛圍越來越重視9月25日這場選舉，認為這是國民黨改變的轉捩點，大家希望國民黨能變強變團結，能夠穩健務實。很多人說民進黨最期待這場選舉讓國民黨越散越不團結，這是他不願見到的。

對於近日民進黨主席柯文哲不斷挖藍營人才。朱立倫說，國民黨要變強、變硬、要團結起來才能贏得明年底的選舉，而且國民黨在野民眾心中是有領導性和主體性的，這樣就不怕人挖牆腳，這是很急迫性的問題，即便還沒就職，但他當選一定全力以赴團結藍營。

對於是否要和民眾黨劃清關係？朱立倫說，現在不必去談這些，只有自己先做好。柯文哲約見面會去嗎？朱立倫說，現在還沒辦法回答任何假設性的問題，他只能說全力以赴。

國民黨 朱立倫

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