快訊

基隆也強化2級警戒 林右昌：中秋公共場所禁烤肉

藍白合沒戲？柯P堅走自己的路 國民黨怕被蠶食成「小藍」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

傳高金素梅征戰高雄 陳其邁：防疫忙到頭髮白沒時間想

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄市長陳其邁今天上午出席美濃參與社區公共托育家園揭牌活動。記者陳弘逸／攝影
高雄市長陳其邁今天上午出席美濃參與社區公共托育家園揭牌活動。記者陳弘逸／攝影

隨2022年縣市長選舉接近，近期有消息傳出，將推派與藍營關係良好的無黨籍立委高金素梅出征高雄；高雄市長陳其邁今天到美濃參與社區公共托育家園揭牌，再度被問到選戰問題；陳其邁說，防疫忙到頭髮都白了，還在想選舉，實在是根本沒有時間去想這些事情。

縣市長選舉時程接近，外傳台北市長柯文哲、立委高金素梅等人，都被外界視為為可能參選的人選；陳其邁今天也再度媒體問到選戰問題。陳其邁則回應，地方首長就是要把工作做好，現在防疫忙的頭髮都白了，還在想選舉，實在是根本沒有時間去想這些事情啦。

陳其邁還說，疫情一波接一波，很多市政建設也都一直在做，根本沒時間去想誰要選、誰怎樣，很難想像這種事情，努力把工作做好，這是他應該要做的事情。

另外，關於市府運動發展局查到運動委員會有偷電一事，陳其邁說，運發局主動發現，經查這個是一個陳年、已經很久的事情，所以除了進行行政調查，也會進行司法偵查，希望可以把事情真相釐清，也會根據事實的調查來進行懲處追究。

高雄市長陳其邁今天上午出席美濃參與社區公共托育家園揭牌活動。記者陳弘逸／攝影
高雄市長陳其邁今天上午出席美濃參與社區公共托育家園揭牌活動。記者陳弘逸／攝影

陳其邁 高金素梅

延伸閱讀

舊高雄車站9/11光雕秀 陳其邁將邀請歷任高雄市長共賞

藍議員「氣到生病」 怒指陳其邁解決空汙慢！慢！慢

台積電在高雄煉油廠舊址打造奈米重鎮？中油、市府回應

綠營翻轉原民區契機？陳其邁一個月進桃源區6次

相關新聞

傳高金素梅征戰高雄 陳其邁：防疫忙到頭髮白沒時間想

隨2022年縣市長選舉接近，近期有消息傳出，將推派與藍營關係良好的無黨籍立委高金素梅出征高雄；高雄市長陳其邁今天到美濃參...

層峰安全升級 特勤將採購附熱顯像儀、夜視鏡的狙擊槍

蔡總統國安隨扈團的槍火配備將升級，國安局明年為蔡總統蒞場時在高處警戒的崗哨位置，持續換裝配備熱顯像儀與夜視鏡的新型7.6...

嘉縣市合併話題 黃敏惠未談同意或反對：要對人民有利

新竹縣長林智堅拋出新竹縣、市合併議題，嘉義縣市是否有機會合併，話題又浮上檯面，市長黃敏惠今天回應並沒明確說反對或贊同 ，...

趙少康：按照小粉紅的定義 台灣每個人都是台獨

國民黨青年部上午邀戰鬥藍發起人趙少康、國民黨文傳會副主委鍾沛君、革命實踐研究院院長羅智強、立委洪孟楷與多位青年代表出席「...

立院新會期 時力推囤房稅等28項優先法案

立法院新會期將於9月中下旬正式開議；時代力量立法院黨團今天表示，新會期將推動囤房稅、投審會組織法、國民體育法等28項優先...

農委會禁廚餘養豬一個月 立委憂對環境造成負擔

民進黨立委鍾佳濱、黃世杰上午舉行記者會，表示為了避免非洲豬瘟威脅本土養豬業，農委會宣布禁止廚餘養豬一個月，但是每日120...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。