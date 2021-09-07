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傳高金素梅征戰高雄 陳其邁：防疫忙到頭髮白沒時間想
隨2022年縣市長選舉接近，近期有消息傳出，將推派與藍營關係良好的無黨籍立委高金素梅出征高雄；高雄市長陳其邁今天到美濃參與社區公共托育家園揭牌，再度被問到選戰問題；陳其邁說，防疫忙到頭髮都白了，還在想選舉，實在是根本沒有時間去想這些事情。
縣市長選舉時程接近，外傳台北市長柯文哲、立委高金素梅等人，都被外界視為為可能參選的人選；陳其邁今天也再度媒體問到選戰問題。陳其邁則回應，地方首長就是要把工作做好，現在防疫忙的頭髮都白了，還在想選舉，實在是根本沒有時間去想這些事情啦。
陳其邁還說，疫情一波接一波，很多市政建設也都一直在做，根本沒時間去想誰要選、誰怎樣，很難想像這種事情，努力把工作做好，這是他應該要做的事情。
另外，關於市府運動發展局查到運動委員會有偷電一事，陳其邁說，運發局主動發現，經查這個是一個陳年、已經很久的事情，所以除了進行行政調查，也會進行司法偵查，希望可以把事情真相釐清，也會根據事實的調查來進行懲處追究。
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