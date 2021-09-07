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層峰安全升級 特勤將採購附熱顯像儀、夜視鏡的狙擊槍

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國安局明年持續換裝勤務手槍與狙擊槍，圖為特勤中心採購多功能、模組化的槍托系統的槍械。圖／記者洪哲政／攝影
國安局明年持續換裝勤務手槍與狙擊槍，圖為特勤中心採購多功能、模組化的槍托系統的槍械。圖／記者洪哲政／攝影

蔡總統國安隨扈團的槍火配備將升級，國安局明年為蔡總統蒞場時在高處警戒的崗哨位置，持續換裝配備熱顯像儀與夜視鏡的新型7.62公厘狙擊槍。此外，國安局特勤中心也持續進行勤務手槍的更新，明年預計採購250把新槍。

國安局111年度預算案指出，特勤中心將耗資550萬元持續採購250把勤務手槍，同時編列400萬元預算，採購狙擊槍及相關搭載裝備，包括7.62公厘狙擊槍兩套槍用熱顯像儀與夜視鏡，另編137萬5000元採購狙擊槍所需彈藥，兩項都是持續購案。

國安局特勤中心設有「反狙擊小組」，部署層峰蒞場高處搭配槍聲偵測器掩護全場，所採購的是改款的M24狙擊槍，這項裝備原被列為美國國務院主進出口管制品，我經向美申請輸出許可後，進行裝設及測評後，決定採購。此案自110年執行到112年。

國安局曾表示，美國秘勤局狙擊組、各國軍警狙擊單位及國內軍警單位，近年因現代作戰環境及執勤場所環境的改變，傳統狙擊槍攜帶重量較大，移動及轉場不便，因此相繼更換具備多功能、模組化的槍托系統，可因應值勤及作戰環境的任何改變，取得戰術上絕對優勢。

國安局表示，為強化反狙擊應勤能力，此案狙擊專用彈藥是規劃購置勤務攜行及戰備用彈，相關採購程序參考國內憲兵特勤隊及陸軍高空特勤隊辦理，並已同步考量外製造商內陸特殊運輸、海外特殊運輸、輸出入許可申請、國內報關等相關事宜，將能如期如質完備採購作業，獲購後預期將有效強化反狙擊小組核心反應應勤能力，對安全維護對象的蒞臨場所勤務萬全確有助益。

國安局 國務院 國軍

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