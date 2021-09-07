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嘉縣市合併話題 黃敏惠未談同意或反對：要對人民有利

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠未談是否同意縣市合併，強調對市民有利就去做。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠未談是否同意縣市合併，強調對市民有利就去做。圖／嘉義市政府提供

新竹縣長林智堅拋出新竹縣、市合併議題，嘉義縣市是否有機會合併，話題又浮上檯面，市長黃敏惠今天回應並沒明確說反對或贊同 ，表示縣市要「先談合作」，縣市必須互利共榮，一起合作努力，要對人民有利。

黃敏惠今天市務會議後說，「我的態度非常堅定，只要是對嘉義市民有利就會努力去做，縣市未合併之前先談合作，如何合作才是最重要的，縣市必須互利共榮，大家一起合作努力，這才是人民之福」。

黃敏惠幕僚透露，黃沒有說反對合併或贊成合併，也沒談及合併是好還不好，僅一再強調「對嘉義市民有利的都願意去做」，所以縣市要談合併，不如先談怎麼合作、共榮。

2009年時任嘉義縣長陳明文與雲林縣長蘇治芬取得共識，盼雲嘉嘉3縣市合併升格，當時市長黃敏惠提出「保證合併後的名稱叫做嘉義市」、「保證合併後的市治所在在目前的嘉義市」、「保證嘉義市民的代言人在新議會席次要有半數」，3條件有共識才有談的空間，黃當時強調，只要對市民有利都不反對。

2014年面臨縣市長選舉，當年5月黃敏惠又於市議會被問及合併話題，黃敏惠說，若雲嘉嘉合併，市名應為嘉義市、行政中心也要在嘉市外，更應有完整配套措施，否則「基本上，我是不同意的！」

2017年時任縣長張花冠曾以「蛋黃、蛋白」來發動嘉義縣市合併，但市府及市議會皆反對，時認識長涂醒哲說，嘉市跟嘉縣合併，省轄市變縣轄市，等於是降格，絕不能接受。

嘉義 黃敏惠 新竹

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