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謝志偉批幫中共洗白 趙少康：他智商很低不值一駁

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
中廣董事長趙少康。記者蘇健忠／攝影
中廣董事長趙少康。記者蘇健忠／攝影

藝人張鈞甯因碩士論文上「我國」二字遭中國大陸網有出征，中廣董事長趙少康表示「中國不該讓小粉紅治國」。但遭駐德代表謝志偉指中國大陸明明是在打中華民國，趙卻洗白成「只是小粉紅在無理取鬧而已」。對此，趙少康今受訪表示，這個話是刺激北京政府，「謝志偉看不懂、聽不懂，他智商很低是嗎？」

趙少康回應，「謝志偉這個無聊人士不值一駁」，他為什麼不幫張鈞甯講話呢？因為網路上修理張的是小粉紅，就像是1450亂搞，他也會修理1450。他是向北京政府喊話，要他們壓制小粉紅，否則大家是覺得小粉紅在治理北京政府，這個話是刺激北京政府，謝志偉看不懂、聽不懂，智商很低是嗎？

趙少康說，如果按照小粉紅的定義，那台灣每個人都是台獨了。藝人就是藝人，應該要尊重藝人的才藝，而不是一定要藝人政治表態，而且那是張鈞甯11年前的論文寫分析藝人就被說是台獨，他覺得很無聊，遇到這種行為應該就支持台灣的藝人，去扯這些沒意思。

北京 趙少康 謝志偉

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