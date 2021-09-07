竹縣巿合併升格第七都 楊文科：高興與林智堅想法一致

新竹市長林智堅昨天拋出大新竹合併議題，新竹縣長楊文科昨回應「贊成合併但目標是要升第七都」，林智堅今天早上再度開記者會回應楊的說法，表態自己與楊縣長看法一致。對此，楊文科表示，很高興他們看法一致，會邀集林市長與新竹地區的立委一起討論，如何加快修法的速度，讓第七都早日實現。

楊文科表示，他支持升格第七都，但是財政收支劃分法及地方制度法要同步做一些修正，這樣對新竹這個科技首都才真正可以幫到忙，而且新竹繳的稅款將近2000億，在六都裡起碼排名在第四名左右，可以創造產業的發展，讓鄉親過得更幸福快樂，所以他同意縣市同意一起來努力，讓新竹成為第7都、直轄市。

楊文科也說，非常高興早上林智堅市長特別說明他的想法與新竹縣的想法一致，要升格為第七都，他會立即邀集林智堅及新竹地區的朝野立委一起討論，如何讓修法的速度加快，讓第七都早日實現。

對於林智堅拋出此議題是否有政治意圖？楊文科則說，「他真的不知道」，但新竹縣市合併是「大家共同的願望」，也強調新竹的科技產業在台灣是非常重要的地位。