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波蘭外長稱台灣是中國一部分 外交部：政策方向無改變

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
外交部發言人歐江安。圖／擷取自外交部線上記者會直播畫面
外交部發言人歐江安。圖／擷取自外交部線上記者會直播畫面

波蘭政府捐贈台灣40萬劑AZ疫苗，外長茲比格涅夫•拉烏（Zbigniew Rau）6日受訪時表示，波蘭不承認台灣獨立，認為台灣是中國的一部分。外交部今天表示，拉烏的發言主要是針對歐盟各國紛紛開始檢視與中國的關係，所以應記者發問而重申波蘭政府對於兩岸關係的一貫立場，其政策方向並無改變。

外交部表示，拉烏訪問立陶宛時在聯合記者會上的發言，經外交部查證結果，主要是針對歐盟各國紛紛開始檢視與中國的關係，所以應記者發問而重申波蘭政府對於兩岸關係的一貫立場，政策方向並無改變。他同時在記者會上也譴責中國對立陶宛的施壓，指出中國的脅迫手段並不適當，對於17+1機制成立九年多來的成果，也並非滿意，尤其是與中國的貿易問題並沒有獲得解決。

外交部表示，台灣與波蘭是民主自由陣營的堅實合作夥伴，雙方迄今已簽署總計22項協定，包括今年2月才剛生效，也是歐洲國家首例的刑事司法合作協定，另外也針對各大領域建立雙邊政府定期諮商機制，關係十分強健，並持續深化中。

外交部表示，波蘭是我國在中東歐地區的重要夥伴，自疫情發生以來，共同體認防疫無國界的重要性，所以互相幫助，共同創造國際社會良善循環。對於波蘭捐贈包括台灣、越南及澳大利亞疫苗所展現的團結力量及人道關懷，我國身為國際民主社群的一員十分感謝。

外交部表示，將持續向國際社會強調，我國是一個主權獨立國家，其主權屬於台灣2350萬人民，也只有台灣的人民有權決定自己的未來。中華人民共和國從未統治台灣。且台灣活躍參與並積極貢獻國際社會，這是不容否認的事實。

外交部表示，政府將持續努力讓國際社會看見並重視台灣存在的戰略意涵及價值，未來也會以更富創意的方式擴大台灣的國際參與，與民主陣營的夥伴攜手合作，強化鞏固民主陣營更具韌性及永續關懷的供應鏈體系，提升互惠互利的雙邊及多邊的實質夥伴關係。

波蘭 外交部 AZ疫苗

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