林智堅拋「大新竹」構想 民眾黨：政治風向球？

新竹市長林智堅日前提出新竹縣市合併構想，引發各界討論，民眾黨立委賴香伶今於黨團記者會中也質疑，林智堅提出這議題的時間點非常敏感，到底是引導國家區域發展政策調整，或者基於個人可能性的發展，作為政治上的風向球？

賴香伶以出身苗栗的經驗為例，社福、醫療資源都很艱困，竹苗地區許多區域也都有類似問題，需要改革，「期待林市長提出的不會是曇花一現」，各政黨也應該坐下來，對於區域發展不公、縣市合併議題討論。

賴香伶表示，對於進行改革工程的時機點樂見其成，但也要思考是否只有新竹，或是還有其他縣市，「這問題已經20幾年，社會共識、人民聲音應該也要參與到裡面，如果只有在上位者因為自己的政治利益盤算，不會得到人民的支持」。

民眾黨立委張其祿表示，現在的行政區劃造成「富都窮縣」，這也是為什麼大家都要積極升格直轄市，光六都就拿走將近71%的統籌分配款，存在很多財源分配的不合理，「台灣重大生活圈已經形成，應該用生活圈概念畫分行政區，而不是政治操作」。