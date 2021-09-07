大新竹合併升格 竹市議員陳建名擬串聯發起公投

新竹市長林智堅昨拋出「大新竹合併」議題，引發政壇討論，新竹市議員陳建名今天說，他除表態支持合併，更主張應朝「升格」規畫，並打算在新竹縣、市發起「地方性公投」匯聚民意，此一構想也獲得綠黨新竹縣議員余筱菁認同。

余筱菁表示，以環保議題為例，新竹縣政府近期欲以「BOO」委外模式規劃新建焚化爐，然而大新竹境內已有新竹市焚化爐，再多一座恐造成更多環境疑慮而在地方引發極大爭議，因此惟有藉由縣市合併，通盤考量統籌調度才能完善處理垃圾問題。

陳建名說，多年來新竹縣市共同面臨許多結構性問題，包括縣有土地在市中心精華地段，標售時所造成的衝突及攸關民生的交通、水源和垃圾處理等，但縣市政府行政效率有明顯落差，耽誤改革的時機，在在顯示合併的重要性。竹科貢獻國家稅收卓著，科技業人才遍佈竹縣市，應藉合併的機會一併升格為第七都，給人民更好的生活品質。